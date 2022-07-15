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Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве

Бурятия и железнодорожники подписали соглашение о сотрудничестве
Власть,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо

Глава Бурятии Алексей Цыденов и начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписание состоялось в пятницу, 15 июля, в рамках визита руководства ВСЖД в столицу республики.

- Хотел бы отметить нашу конструктивную работу с Российскими железными дорогами. У нас есть вопросы, которые требуют решения, и мы их будем совместно прорабатывать: это и вопрос развития инфраструктуры, вопрос переездов, социальной сферы, вопросы погрузки с Тугнуйского угольного разреза и другим видам отгрузки, - отметил глава республики.

Так, в числе актуальных задач, закреплённых в соглашении: освоение перспективных объёмов перевозок грузов, решение вопросов экономического развития республики, модернизация объектов пассажирского комплекса и привлечение промышленного и научного потенциала региона к участию в проектах ОАО «РЖД». Также в соглашении отражены вопросы безопасности движения, медицинского обслуживания населения, содержания и энергоснабжения социальных объектов.

Также в рамках встречи руководители обсудили вопросы взаимодействия в части подготовки к 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В частности, вектор совместной работы затронет строительство двух жилых домов в посёлке Таксимо Муйского района, проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для объектов здравоохранения и социальной инфраструктуры.

Со стороны ОАО «РЖД» будет продолжено оказание благотворительной помощи детским муниципальным учреждениям региона направленная на строительство спортивных площадок и приобретение инвентаря. Отметим, что уже в текущем году компания направила 10 млн рублей на установку хоккейного корта в городе Северобайкальск и более 11 млн рублей на проведение ремонта школ в посёлках Таксимо и Кичера.

Кроме того, совместно с правительством Бурятии продолжится реализация, подписанного в августе 2020 года меморандума в области природопользования и охраны окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

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