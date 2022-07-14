В Бурятии выберут лучшего госслужащего

Он получит сто тысяч рублей
Объявлен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Республики Бурятия». К участию приглашаются государственные гражданские служащие республики Бурятия, имеющие стаж государственной гражданской службы не менее трёх лет, не имеющие неснятые дисциплинарные взыскания.
Конкурс проводится в соответствии с положением о республиканском конкурсе на звание «Лучший государственный гражданский служащий Республики Бурятия», утверждённым постановлением правительства РБ от 26.11.2021 № 666 «О проведении республиканского конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий Республики Бурятия».
Конкурс проводится в период с 11 июля по 30 сентября 2022 года в три этапа. На первом этапе с 11 по 29 июля гражданские служащие представляют организатору конкурса конкурсные документы. Они вправе представить дополнительные документы и материалы, подтверждающие их достижения в профессиональной деятельности за последние три года.
На втором этапе с 8 августа по 2 сентября конкурсная комиссия оценит теоретические знания участников, практические навыки и умения. По результатам тестирования и выполнения практического задания (решения кейса) она примет решение о допуске к третьему этапу. К участию в третьем этапе допускаются участники, набравшие не менее 75% от максимального количества баллов.
На третьем этапе с 19 сентября по 30 сентября будут оцениваться профессиональные компетенции и коммуникативные навыки. Представляется видеопрезентация «Я госслужащий (личность и профессия)», а также проводится защита конкурсного проекта по выбранной им сфере государственного управления.
Победителем конкурса признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам трёх этапов, занявший первое место в итоговом рейтинге. В случае, если два и более участников набрали одинаковое количество баллов, победителем конкурса признается участник, получивший по результатам открытого голосования наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии. В случае равенства числа голосов членов конкурсной комиссии победителем признается участник, за которого проголосовал председатель конкурсной комиссии. Участники конкурса, занявшие второе и третье место в итоговом рейтинге, становятся призёрами.
Победитель конкурса и призёры награждаются именными дипломами и денежными премиями в следующих размерах: 1 место – 100 000 рублей; 2 место – 70 000 рублей; 3 место – 50 000 рублей.
Другие участники получают сертификаты об участии в конкурсе. По предложению конкурсной комиссии они могут быть поощрены благодарственными письмами главы РБ. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
В Бурятии выберут лучшего госслужащего
Власть, Фото:
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