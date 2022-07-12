Селенгинский район подписал соглашение с районом монгольской столицы
11 июля в Монголии подписан меморандум о международном сотрудничестве между Селенгинским районом Бурятии и районом Хан-Уул города Улан-Батор. В рамках соглашения стороны планируют развивать экономическую и социальные сферы деятельности, осуществлять культурные мероприятия при поддержке и участии сторон. Меморандум подписали глава Селенгинского района Станислав Гармаев и господин Батсайхан.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, ранее, в 2019 году, в рамках соглашения о сотрудничестве с районом Хаан-Уул селенгинские школьники – победители районного конкурса рисунков «Победа глазами детей», посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы на реке Халхин-Гол, посетили монгольский детский лагерь «Найрамдал». Также 10 ребят из Монголии смогли отдохнуть в районном детском лагере «Уголёк». Затем юнармейцы из Селенгинского района посетили в рамках проекта «Халхин-Гол: маршрут памяти» Улан-Батор и установили памятную плиту памяти воинам-селенгинцам, павших в боях на реке Халхин-Гол.
Районы Бурятии и Улан-Батора договорились о сотрудничестве
Власть, Фото:
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