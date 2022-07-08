Глава района Бурятии получил прокурорское представление

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Надзорный орган выявил несоблюдение муниципальным учреждением сроков оплаты обязательств, исполненных предпринимателем



Прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок в деятельности администрации Заиграевского района Бурятии.



В сентябре 2021 года между муниципальным бюджетным учреждением «Инфраструктурный центр-служба заказчика администрации муниципального образования «Заиграевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Пролан» заключён договор по техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



В нарушение условий договора муниципальным учреждением оплата выполненных работ подрядчику осуществлялась несвоевременно.



Главе Заиграевского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

