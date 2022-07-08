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Глава района Бурятии получил прокурорское представление

Глава района Бурятии получил прокурорское представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Надзорный орган выявил несоблюдение муниципальным учреждением сроков оплаты обязательств, исполненных предпринимателем

Прокуратура выявила нарушение закона в сфере закупок в деятельности администрации Заиграевского района Бурятии.

В сентябре 2021 года между муниципальным бюджетным учреждением «Инфраструктурный центр-служба заказчика администрации муниципального образования «Заиграевский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Пролан» заключён договор по техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В нарушение условий договора муниципальным учреждением оплата выполненных работ подрядчику осуществлялась несвоевременно.

Главе Заиграевского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура главы районов

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