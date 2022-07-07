Первое место завоевало СП «Нижнежиримское»
5 июля в Тарбагатайском районе Бурятии подвели итоги конкурса на лучшую администрацию сельского поселения. По итогам работы в 2021 году лучшей была признана администрация МО СП «Нижнежиримское». Второе место заняла администрация МО СП «Барыкинское». Третье место досталось администрации МО СП «Большекуналейское».
Кроме этого, на планёрном совещании в районной администрации отметили благодарностью за работу в административной комиссии заведующую Тарбагатайской ЦБС Людмилу Бурдуковскую. За многолетний и добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса и большой вклад в социально-экономическое развитие района вручили благодарность бывшему председателю районного комитета сельского хозяйства и развития территорий Павлу Кушнарёву, который вышел на заслуженный отдых.
Также на совещании представили нового председателя комитета сельского хозяйства Сергея Миронова, который пришёл работать в Тарбагатайский район из министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, сообщает пресс-служба районной администрации.
В районе Бурятии выбрали лучшие сельские администрации
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Главы регионов Дальнего Востока обсудили проблемы округа
Геннадий Корниенко с 2017 года возглавляет полицию региона
По информации руководителя фракции, было внесено 588 законов
Указ подписал президент Путин
Сезонную зону отдыха на главной площади города придётся взять под охрану
Прежний руководитель покинул пост после того, как стал фигурантом уголовных дел
Новый руководитель долгое время трудилась в администрации города
Власть, 05.07.2022
Стороны обсуждают расширение пограничных пунктов пропуска на границах двух стран
Власть, 05.07.2022
Решение оказалось единогласным
Власть, 04.07.2022
В Бурятии на сегодня страницы в социальных сетях имеют около 300 учреждений
Власть, 03.07.2022
Алексей Цыденов посетит несколько социальных объектов
Власть, 01.07.2022
Парламентарии проигнорировали отчёт Счётной палаты
Власть, 01.07.2022
Прокуратура выявила нарушение с контрактами на благоустройство общественной территории
Власть, 30.06.2022
Глава республики представил отчёт о результатах деятельности правительства на очередной 24 сессии Народного Хурала