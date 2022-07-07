В районе Бурятии выбрали лучшие сельские администрации

Власть, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Первое место завоевало СП «Нижнежиримское»



5 июля в Тарбагатайском районе Бурятии подвели итоги конкурса на лучшую администрацию сельского поселения. По итогам работы в 2021 году лучшей была признана администрация МО СП «Нижнежиримское». Второе место заняла администрация МО СП «Барыкинское». Третье место досталось администрации МО СП «Большекуналейское».



Кроме этого, на планёрном совещании в районной администрации отметили благодарностью за работу в административной комиссии заведующую Тарбагатайской ЦБС Людмилу Бурдуковскую. За многолетний и добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса и большой вклад в социально-экономическое развитие района вручили благодарность бывшему председателю районного комитета сельского хозяйства и развития территорий Павлу Кушнарёву, который вышел на заслуженный отдых.



Также на совещании представили нового председателя комитета сельского хозяйства Сергея Миронова, который пришёл работать в Тарбагатайский район из министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, сообщает пресс-служба районной администрации.

