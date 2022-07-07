В ДФО поддержат промышленность и сельхозпроизводителей

Власть, Фото: пресс-служба Минвостокразвития России

Главы регионов Дальнего Востока обсудили проблемы округа



В Хабаровске прошло заседание совета Дальневосточного федерального округа под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



На заседании рассматривалась работа по импортозамещению и локализации производств на Дальнем Востоке. Так, в целях выявления потребностей предприятий ДФО в импортозамещающей продукции, используемой в производственной деятельности, Минвостокразвития России получена информация от более 300 предприятий ДФО, осуществляющих деятельность в таких отраслях, как судостроение, авиастроение, горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс, энергетика, строительство, пищевая промышленность. Предприятиями ДФО была представлена информация по более 5 тыс. наименованиям импортной продукции (сырьё, компоненты, оборудование, комплектующие и др.), применяемой в производственной деятельности.



По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил дальневосточным регионам обеспечить подготовку документов и подачу заявок в Минпромторг России для участия в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета в 2023 году на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.



Также обсуждались действующие меры государственной поддержки предприятий. В частности, в этом году будут докапитализированы региональные фонды развития промышленности восьми регионов ДФО: Бурятии, Якутии, Амурской области, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв, Еврейской автономной области.



Вместе с тем было отмечено, что принимаемых мер пока недостаточно для полного замещения технологий, ограниченных к ввозу санкциями. В связи с этим вице-премьер дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам. Среди них – поручение Минпромторгу России разработать дополнительные предложения по замещению технологий для Дальнего Востока.



Кроме этого, на заседании обсудили повышение продовольственной самообеспеченности регионов Дальнего Востока.



- Разворот всех логистических цепочек на Дальний Восток привёл к существенному дефициту провозных мощностей. Это в свою очередь требует, чтобы большее количество продовольствия производилось на месте. Надо делать так, чтобы люди получали продукты питания своевременно, чтобы продукты были свежими и по максимально доступной цене, – отметил Юрий Трутнев.



В настоящее время показатели самообеспеченности ДФО по основным видам продовольственных продуктов отстают от среднероссийских значений. Уровень самообеспеченности в регионах Дальнего Востока пока невысок: овощами – 38%, мясом – 32%, молоком – 54%.



На заседании со стороны глав регионов ДФО прозвучали различные предложения по стимулированию агропромышленного комплекса. Большинство из предложений были связаны с необходимостью адаптации мер поддержки для Дальнего Востока.



- На Дальнем Востоке большие расстояния, сложные климатические условия. Те меры, которые разработаны для поддержки сельского хозяйства в целом по России, просто не позволяют вывести сельскохозяйственные проекты в дальневосточных регионах на уровень безубыточности, – считает вице-премьер.



Минсельхозу России совместно с Минвостокразвития России и дальневосточными регионами было поручено разработать программу по развитию агропромышленного комплекса Дальнего Востока, предусматривающую дополнительные механизмы государственной поддержки с учётом региональной специфики. Также Минсельхозу России поручено проработать меры, направленные на увеличение производства картофеля и овощей в ДФО. Среди них – возможность получения субсидии на возмещение части затрат на капитальный ремонт овощехранилищ и на приобретение техники и оборудования для производства картофеля и овощей.



Минвостокразвития России во взаимодействии с Минсельхозом России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России поручено представить в правительство России согласованные предложения по увеличению предельного значения стоимости единицы мощности объектов тепличных комплексов для возмещения части прямых понесённых затрат на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей закрытого грунта с учётом фактических затрат строительства в удалённых регионах Дальнего Востока.



Также на заседании рассмотрели создание национальной системы пространственных данных и реализацию проекта «Наполнение единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями».



Юрий Трутнев напомнил, что после пятилетнего освоения «дальневосточного гектара» участники программы могут оформить землю в аренду или собственность. На этом этапе был зафиксирован ряд сложностей.



- Эти сложности будут исправлены. Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовлены соответствующие изменения в действующий закон. Отдельно хочу обратить внимание на необходимости устранения бюрократических проволочек при предоставлении людям «дальневосточных гектаров» в собственность или аренду. Нужно, чтобы разночтения в законе читались в пользу гражданина, – заметил вице-премьер.



Напомним, что постановлением правительства России в декабре 2021 года утверждена государственная программа «Национальная система пространственных данных». Основные цели программы – создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, повышение качества государственных услуг и сервисов, обеспечение полноты и качества сведений ЕГРН.



В июне 2022 года принято постановление правительства России о создании федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». В результате реализации программы будет создана единая открытая среда для разработки и использования геоданных и завершено создание единой электронной картографической основы, сокращены сроки кадастрового учёта и регистрации прав до одного дня, пользователи получат доступ к актуальным пространственным данным в режиме реального времени.



Для пилотного внедрения НСПД в 2022-2023 гг. определены 20 субъектов РФ, среди них –Бурятия, Приморье, Хабаровский край и другие. Совет обсудил интеграцию данных муниципальных и региональных информационных систем в НСПД.



Участники заседания проанализировали вопрос обеспечения полноты и качества сведений ЕГРН как основы для реализации инициативы по созданию цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Стороны обсудили работу по наполнению ЕГРН сведениями, включая данные о границах муниципалитетов, населённых пунктов и территориальных зон.



На совете рассмотрено проведение комплексных кадастровых работ в регионах ДФО. В этом году они запланированы в четырёх дальневосточных субъектах: Бурятии, Якутии, Забайкальском крае и Сахалинской области.



В повестку вошли вопросы о предоставлении и оформлении в собственность или аренду земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Процесс предоставления земельных участков реализован в ФИС «На Дальний Восток», оператором которой является Росреестр.



На заседании также подвели промежуточные итоги исполнения поручений по совершенствованию механизмов предоставления и оформления земельных участков по программе на Дальнем Востоке и в Арктике. Прошло обсуждение работы по модернизации ФИС НДВ после принятия поправок в закон о предоставлении «дальневосточного гектара».



- Предполагается, что получатель земли сможет взаимодействовать с уполномоченным органом через единый портал государственных услуг. Будет отменено предоставление гражданином декларации об использовании земельного участка. Возможно также подать повторное формирование заявления о предоставлении участка (в случае невозможности использования ранее предоставленного участка). Подписывать документы разрешат простой или усиленной неквалифицированной электронной подписью, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



