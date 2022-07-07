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Госдума РФ: Половина принятых законов подготовлена «Единой Россией»

Госдума РФ: Половина принятых законов подготовлена «Единой Россией»
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
По информации руководителя фракции, было внесено 588 законов

Партией «Единая Россия» была подготовлена почти половина законопроектов, которые впоследствии были приняты Госдумой. Об этом рассказал руководитель фракции партии Владимир Васильев, выступая на брифинге по итогам весенней сессии.

По его словам, было внесено 588 законов. Среди них приняты 292. А 49% из них были подготовлены представителями ЕР, в 44% они принимали в них участие. Почти все значимые законопроекты были приняты единогласно. Также были приняты меры для улучшения условий в целом, для семей с детьми и бизнеса. Была погашена задолженность в 19 регионах, что помогло поддержать экономику. Кроме того, депутаты приняли решение об ускорении расчётов по государственным контрактам в строительстве на сумму свыше двух триллионов рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Васильев также сказал, что за каждым объектом был закреплён депутат. Он вместе с жителями контролирует, как идёт работа.

Также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что ЕР и правительство обеспечивают защиту населения, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики. При этом принят пакет антисанкционных законопроектов.

Он сказал, что в ходе принятия решений для перераспределения денег бюджета обеспечена гибкость и оперативность. Общая сумма этих средств составила три триллиона рублей. Из них 64 миллиарда рублей направлено на строительство и ремонт автомобильных дорог, а 73 миллиарда рублей – на компенсацию роста цен на стройматериалы в регионах.

Также ЕР работает над поддержкой семей с детьми.

Партия и её фракция в Госдуме разрабатывала программу по части законодательного обеспечения образовательной сферы. Кроме того, по инициативе ЕР, на контроле находится программа капремонта школ, на которую из бюджета выделили 67 миллиардов рублей.

Законодательство активно развивается в сфере здравоохранения. Так, по инициативе ЕР теперь родители имеют право бесплатно находиться в стационарах с детьми-инвалидами, которые не могут сами себя обслуживать.

В отдельности стоит отметить законотворческую деятельность, нацеленную на увеличение эффективности армии России.

Как сообщается на сайте er.ru, партия начала гармонизировать законодательство на Донбассе для возвращения мирной жизни в этот регион. Данная работа идёт в сфере образования, экономики, здравоохранении, предпринимательства и других. По завершении Васильев отметил, что в осеннюю сессию планируется продолжить работу над стабилизацией российской экономики и социальной поддержке населения. 
Единая Россия 2022

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