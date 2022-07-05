Стороны обсуждают расширение пограничных пунктов пропуска на границах двух стран
Сегодня утром, 5 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Монголию с рабочим визитом. Состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран Батмунхийн Батцэцэг и Сергеем Лавровым. Также проходят встречи с президентом Ухнаагиийном Хурэлсухом, спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
На встречах обсуждаются продвижение проектов, продвигающих стратегическое партнёрство между Монголией и Россией, а также некоторые важные экономические вопросы. В частности, затронуты вопросы реконструкции и расширения пограничных пунктов пропуска на границах Монголии и России, сотрудничество и инвестиции с российской стороны в свободных зонах «Алтанбулаг» и «Цагааннуур», обеспечение надёжных поставок нефтепродуктов, а также взаимодействие в области энергетики, культуры и образования. Кроме этого, стороны выразили свои позиции по вопросам монголо-российского взаимодействия на международной и региональной аренах, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
- Рассматриваем отношения с Монголией, нашим добрым соседом и другом, в качестве одного из приоритетов внешней политики России на евразийском континенте, - заявил на переговорах глава МИД России.
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Монголию
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