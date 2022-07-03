Алексей Цыденов посетит несколько социальных объектов
Сегодня, 3 июля, глава Бурятии вылетел в Северо-Байкальский район. В рамках двухдневного рабочего визита посетит ряд социальных объектов города Северобайкальск и Северо-Байкальского района. Также 4 июля в посёлке Нижнеангарск пройдёт республиканский фестиваль ТОСов.
В Северобайкальске Алексей Цыденов посетит открытый в 2021 году центр цифрового образования «IT-куб». Создан центр в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Также глава Бурятии оценит ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: будут осмотрены дворовые территории и городской парк.
Кроме того, Алексею Цыденову презентуют новые плацкартные вагоны для организации пригородного сообщения населённых пунктов Северо-Байкальского и Муйского районов.
В Нижнеангарске в ходе рабочей поездки руководитель региона посетит объекты здравоохранения, а также посетит детскую развлекательную площадку «Лукоморье», где действует летний детский читальный зал под открытым небо.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Алексей Цыденов проведёт ряд совещаний с обсуждением развития Северобайкальска и Северо-Байкальского района, сообщает пресс-службе регионального правительства.
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 01.07.2022
Парламентарии проигнорировали отчёт Счётной палаты
Власть, 01.07.2022
Прокуратура выявила нарушение с контрактами на благоустройство общественной территории
Глава республики представил отчёт о результатах деятельности правительства на очередной 24 сессии Народного Хурала
Прокуратура выявила коррупциогенный фактор
«Пойло льётся рекой!» - заявил депутат Бобков
Столь высокую оценку дал лично министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Алексей Цыденов опасается «проблем» осенью
Алексей Цыденов заявил, что лес вблизи населённых пунктов вырубать не будут
Высокие должности освободились в двух республиканских агентствах
Сегодняшняя сессия Народного Хурала вновь началась с информации о планах по аренде пригородных лесов
Власть, 29.06.2022
Надзорный орган выявил нарушения бюджетного законодательства
Власть, 29.06.2022
Проверку в колонии-поселении проводила прокурор республики
Власть, 28.06.2022
Закаменскому району штраф заменили на предупреждение
Власть, 27.06.2022
Приказ о назначении издало Федеральное дорожное агентство
Власть, 27.06.2022
Виновников привлекли к административной ответственности