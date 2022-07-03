Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Алексей Цыденов посетит несколько социальных объектов



Сегодня, 3 июля, глава Бурятии вылетел в Северо-Байкальский район. В рамках двухдневного рабочего визита посетит ряд социальных объектов города Северобайкальск и Северо-Байкальского района. Также 4 июля в посёлке Нижнеангарск пройдёт республиканский фестиваль ТОСов.



В Северобайкальске Алексей Цыденов посетит открытый в 2021 году центр цифрового образования «IT-куб». Создан центр в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».



Также глава Бурятии оценит ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: будут осмотрены дворовые территории и городской парк.



Кроме того, Алексею Цыденову презентуют новые плацкартные вагоны для организации пригородного сообщения населённых пунктов Северо-Байкальского и Муйского районов.



В Нижнеангарске в ходе рабочей поездки руководитель региона посетит объекты здравоохранения, а также посетит детскую развлекательную площадку «Лукоморье», где действует летний детский читальный зал под открытым небо.



Кроме того, в рамках рабочей поездки Алексей Цыденов проведёт ряд совещаний с обсуждением развития Северобайкальска и Северо-Байкальского района, сообщает пресс-службе регионального правительства.

