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Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район

Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Алексей Цыденов посетит несколько социальных объектов

Сегодня, 3 июля, глава Бурятии вылетел в Северо-Байкальский район. В рамках двухдневного рабочего визита посетит ряд социальных объектов города Северобайкальск и Северо-Байкальского района. Также 4 июля в посёлке Нижнеангарск пройдёт республиканский фестиваль ТОСов.

В Северобайкальске Алексей Цыденов посетит открытый в 2021 году центр цифрового образования «IT-куб». Создан центр в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Также глава Бурятии оценит ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: будут осмотрены дворовые территории и городской парк.

Кроме того, Алексею Цыденову презентуют новые плацкартные вагоны для организации пригородного сообщения населённых пунктов Северо-Байкальского и Муйского районов.

В Нижнеангарске в ходе рабочей поездки руководитель региона посетит объекты здравоохранения, а также посетит детскую развлекательную площадку «Лукоморье», где действует летний детский читальный зал под открытым небо.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Алексей Цыденов проведёт ряд совещаний с обсуждением развития Северобайкальска и Северо-Байкальского района, сообщает пресс-службе регионального правительства. 
глава Бурятии

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