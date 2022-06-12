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Глава Бурятии вручил подросткам первые паспорта

Глава Бурятии вручил подросткам первые паспорта
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Паспорта во время торжественной церемонии получили 20 школьников

12 июня, в День России, Бурятия присоединилась ко всероссийской акции «Мы – граждане России!» Ключевым её событием стало вручение паспортов 14-летним жителям Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На сцене Русского драматического театра первые в своей жизни паспорта из рук главы республики Алексея Цыденова, председателя Народного Хурала Владимира Павлова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова получили 20 14-летних жителя Бурятии.
Это представители юнармейских, кадетских (казачьих) отрядов, школьники из разных районов Бурятии, имеющие достижения в учебе и в общественной деятельности.

- Сегодня вы получили свои первые паспорта гражданина России, но вы все уже родились жителями России. Я хочу, чтобы вы понимали и чувствовали, что вы граждане великой страны. Мы часто говорим: «великая Россия, великая страна». Для нас это привычно, и мы порой не придаем значения этому слову, но я хочу, чтобы вы вдумались и услышали – Россия – это действительно великая страна и не только тем, что мы самая большая страна в мире, мы страна, которая всегда была самостоятельной, всегда была независимой, страна, которая защищала людей. У России никогда не было колоний и подневольных народов. Россия – это всегда единая страна. Все народы, все национальности живут вместе, дружно. Так было, так есть и так с вашей помощью будет. Я рад за то, что у вас вся жизнь впереди. Ещё раз поздравляю всех с Днем России, - обратился к школьникам, получившим первые паспорта, глава Бурятии.

Также в этот день Алексей Цыденов вручил благодарственные письма призёрам молодежных Дельфийских игр, состоявшихся в Красноярске в апреле. Творческая делегация республики завоевала три серебряные медали игр.

Благодарственные письма главы Бурятии вручены директору Бурятской цирковой школы Наталье Афанасьевой и преподавателю Энхжаргал Энхцацрал, художественному руководителю образцового ансамбля народного танца «Булжамуур» республиканского центра народного творчества Людмиле Овчиниковой, студентке третьего курса Колледжа искусств имени Чайковского Сэлмэг Дамшаевой, руководителю ансамбля морин-хуристов, преподавателю Колледжа искусств Эрдэму Дымбрылову, преподавателю по классу баяна детской школы искусств № 13 Александре Кривецкой.
глава Бурятии Алексей Цыденов паспорт

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