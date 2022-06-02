Глава Бурятии записал стихотворение в студии звукозаписи библиотеки







Апробация студии звукозаписи и презентация новых возможностей библиотеки проходила во время «Библионочи», которая состоялась в конце мая.



- Как сказал Алексей Самбуевич Цыденов, это и вправду теперь «больше, чем библиотека!». Писать можно долго - смотрите видео, а ещё лучше, приходите в нашу новую, красивую библиотеку, - призвала Соёлма Дагаева.



Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция библиотеки велась с 2011 года и

- Как сказал Алексей Самбуевич Цыденов, это и вправду теперь «больше, чем библиотека!». Писать можно долго - смотрите видео, а ещё лучше, приходите в нашу новую, красивую библиотеку, - призвала Соёлма Дагаева.Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция библиотеки велась с 2011 года и завершилась весной 2022 года . При этом удалось обойтись без закрытия главной библиотеки республики. Сумма бюджетных затрат составила более 1,342 млрд рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов лично опробовал новую звукозаписывающую студию, которая появилась в Национальной библиотеке после ремонта. Руководитель республики прочитал стихотворение Дамбы Жалсараева «Песнь о родной земле».Видео опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте» министр культуры республики Соёлма Дагаева. Она рассказала об обновлённой Национальной библиотеке, пояснив, что теперь это намного больше, чем просто хранилище для книг.- Посмотрите, сколько же всего вместила в себя наша обновлённая Национальная библиотека. И новое реставрационное оборудование, и то, что может обеззаразить и бережно обеспылить книги 17-го века. И студия звукозаписи, которую глава Бурятии Алексей Самбуевич опробовал и записал стихи, и детская площадка, и мощное современное книгохранилище. И домик во дворе для встреч писателей, и музыкальная гостиная, самая крупная электронная база данных по Бурятии. Самые новейшие условия для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. И крыша, где можно проводить ультрамодные вечеринки. И конференц-залы... И ещё можно долго перечислять, - рассказала министр культуры.