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В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на должность пожарного

В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на должность пожарного
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Работодателя привлекли к административной ответственности

Как выявила проверка прокуратуры Баргузинского района, в 2020 году противопожарная служба Бурятии на должность пожарного приняла бывшего сотрудника территориального органа полиции.

Вопреки закону, ведомство в десятидневный срок не направило уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим прежнему работодателю.

Директору учреждения внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Судом должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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