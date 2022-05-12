Работодателя привлекли к административной ответственности
Как выявила проверка прокуратуры Баргузинского района, в 2020 году противопожарная служба Бурятии на должность пожарного приняла бывшего сотрудника территориального органа полиции.
Вопреки закону, ведомство в десятидневный срок не направило уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим прежнему работодателю.
Директору учреждения внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Судом должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии экс-полицейского с нарушением приняли на должность пожарного
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