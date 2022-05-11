Районного чиновника оштрафовали на две тысячи рублей
Администрация Баргузинского района Бурятии нарушила закон в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, установлено в ходе прокурорской проверки.
- Администрацией района ненадлежащим образом осуществляется содержание гидротехнического сооружения. Информация об объекте не внесена в регистр сведений о гидротехнических сооружениях. Кроме того, отсутствует декларация безопасности объекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В отношении заместителя главы администрации района возбуждено административное дело. Суд назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии должным образом не позаботились о гидротехнических сооружениях
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