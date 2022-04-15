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Глава Бурятии рассказал о помощи участникам спецоперации

Глава Бурятии рассказал о помощи участникам спецоперации
Власть, 
По словам Алексея Цыденова, жители республики активно помогают военнослужащим

Во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов в числе прочих вопросов ответил, какая помощь сейчас оказывается военнослужащим из республики, участвующим в спецоперации на Украине.

- Мы это раньше не афишировали, самопиаром не занимались. Но скажу, что мы снабжаем тех, кто находится, сейчас на передовой, спортивной одеждой, кроссовками, мыльными принадлежностями, какими-то «вкусняшками» небольшими, всем тем, что не входит в обеспечение по линии министерства обороны. Это мы делаем для их комфорта, а запас одежды лишним не будет. Снабжаем наших ребят квадрокоптерами, очками для ночного видения, тепловизорами и так далее. Я не буду говорить, кому и сколько, но это значительное дело на самом деле, - рассказал Цыденов.

Глава республики особо подчеркнул, что жители Бурятии очень отзывчивые и активные сами по себе.

- У нас практически в каждом районе есть свои сообщества, которые сами складываются, покупают, отправляют посылки. Сами жители едут туда, чтобы буузами покормить ребят наших. Очень активно бурятское отделение «Женщины России», целые поселения самоорганизуются и поддерживают ребят. Повторюсь, это всё делается не для каких-то публичных акций, - отметил он.

Алексей Цыденов также отметил, что акция «Письмо солдату» от школьников Бурятии получает тёплые отзывы. Эти письма радуют военнослужащих, которые получив «весточки» из родных мест, «с более легкой душой выполняют поставленные задачи», отметил глава.

Украина глава Бурятии Алексей Цыденов военнослужащие

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