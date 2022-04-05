Алексей Цыденов сможет объявлять выговоры мэрам и главам районов

Соответствующие поправки в закон рассмотрят бурятские депутаты
На очередной сессии Народного Хурала рассмотрят поправки в закон «Об организации местного самоуправления в Бурятии». В нём предусмотрены некоторые новшества.
Так, предлагается норма, согласно которой глава республики вправе вынести предупреждение, а также объявить выговор главам муниципального образования и главам местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.
«Также глава Бурятии вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку в случае систематического недостижения показателей», - говорится пояснительной записке к проекту закона.
Основная часть положений федерального закона №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступит в силу с 1 июня 2022 года, а нормы о разграничении полномочий между органами власти регионов, федеральными органами и органами местного самоуправления – с 1 января 2023 года.
Очередная 23-я сессия Народного Хурала запланирована на 24 апреля. На сегодня в повестке значится 41 вопрос.
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