Алексей Цыденов сможет объявлять выговоры мэрам и главам районов

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соответствующие поправки в закон рассмотрят бурятские депутаты



На очередной сессии Народного Хурала рассмотрят поправки в закон «Об организации местного самоуправления в Бурятии». В нём предусмотрены некоторые новшества.



Так, предлагается норма, согласно которой глава республики вправе вынести предупреждение, а также объявить выговор главам муниципального образования и главам местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.



«Также глава Бурятии вправе обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку в случае систематического недостижения показателей», - говорится пояснительной записке к проекту закона.



Основная часть положений федерального закона №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступит в силу с 1 июня 2022 года, а нормы о разграничении полномочий между органами власти регионов, федеральными органами и органами местного самоуправления – с 1 января 2023 года.



Очередная 23-я сессия Народного Хурала запланирована на 24 апреля. На сегодня в повестке значится 41 вопрос.

