Назначен прокурор Тарбагатайского района Бурятии

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Им стал Сергей Заводской



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 29 марта на должность прокурора Тарбагатайского района Бурятии назначен Сергей Заводской.



Заводской в 2008 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2009 года.



Состоял в должностях следователя Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела, следственного отдела по Октябрьскому району города Улан-Удэ следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Бурятии, помощника прокурора Муйского района, старшего помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Джидинского, Муйского, Баргузинского районов, прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики и отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.



С ноября 2019 года состоял в должности прокурора Кижингинского района, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

