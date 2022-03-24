Им стал советник губернатора края
Советник губернатора Забайкальского края Вадим Петров с 24 марта назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства.
В структуре правительства Вадим Петров будет курировать сферу строительства. В ведении другого вице-премьера – Алексея Кошелева останутся вопросы природопользования, а также предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
Вадим Евгеньевич Петров в 1995 году окончил Иркутский институт народного хозяйства, работал заместителем директора по экономике на «Забайкальском ювелирном заводе», руководил «Байкальской инвестиционной строительной компанией 105», а также ООО «Самоцветы Сибири». Холост, воспитывает шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье назначен зампред правительства региона
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