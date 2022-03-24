Четверым вручили высшую государственную награду страны
23 марта в генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ жителей Бурятии наградили государственными и общественными наградами Монголии: орденом Полярной звезды, орденом «Золотой Звезды» и памятной медалью 70-летия общества монголо-российской дружбы.
Награждение проводили генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Д. Нямцэрэн и председатель фонда развития бурятской культуры и наследия С. Билэгсайхан.
- Сегодня мы проводим церемонию вручения государственных и общественных наград Монголии. Орден Полярной Звезды является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан и вручается за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений. Хочу нашим награждённым пожелать счастья, здоровья и успеха, всего самого наилучшего от генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично, - отметила генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Д. Нямцэрэн.
Как отметил председатель фонда развития бурятской культуры и наследия С. Билэгсайхан, орденами награждаются за развитие бурятской культуры, поддержку отношений между Монголией и Бурятией.
Указом президента Монголии орденом Полярной звезды Монголии награждены: Михаил Харитонов, Николай Емонаков, Лариса Халхарова и Батор Зандраев.
По приказу обществ дружбы Монголии орденом «Золотой Звезды» награждены Соелма Дагаева и Ринчима Романова.
По приказу председателя общества монголо-российской дружбы памятной медалью 70-летия общества монголо-российской дружбы награждены Баир Балданов и Александр Елаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Жителей Бурятии наградили орденами и медалями Монголии
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