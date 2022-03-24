Жителей Бурятии наградили орденами и медалями Монголии

Власть, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Четверым вручили высшую государственную награду страны



23 марта в генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ жителей Бурятии наградили государственными и общественными наградами Монголии: орденом Полярной звезды, орденом «Золотой Звезды» и памятной медалью 70-летия общества монголо-российской дружбы.



Награждение проводили генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Д. Нямцэрэн и председатель фонда развития бурятской культуры и наследия С. Билэгсайхан.



- Сегодня мы проводим церемонию вручения государственных и общественных наград Монголии. Орден Полярной Звезды является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан и вручается за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений. Хочу нашим награждённым пожелать счастья, здоровья и успеха, всего самого наилучшего от генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично, - отметила генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Д. Нямцэрэн.



Как отметил председатель фонда развития бурятской культуры и наследия С. Билэгсайхан, орденами награждаются за развитие бурятской культуры, поддержку отношений между Монголией и Бурятией.



Указом президента Монголии орденом Полярной звезды Монголии награждены: Михаил Харитонов, Николай Емонаков, Лариса Халхарова и Батор Зандраев.



По приказу обществ дружбы Монголии орденом «Золотой Звезды» награждены Соелма Дагаева и Ринчима Романова.



По приказу председателя общества монголо-российской дружбы памятной медалью 70-летия общества монголо-российской дружбы награждены Баир Балданов и Александр Елаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

