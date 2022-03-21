«Ждём вас дома!»: Глава Бурятии поддержал военных







Солдат спел песню для сослуживцев. Молодой человек поочерёдно исполнял куплеты песни на русском и бурятском языках. Где именно снято видео – не уточняется. Вероятнее всего, что видео сделано на Украине, где сейчас российские военные проводят спецоперацию.



Короткое видео получило большую поддержку от подписчиков главы Бурятии. Многие поставили реакции в виде сердечек, огоньков, лайков и пр.



Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал видео, на котором военный поёт песню «Саян хада» о красоте Саянских гор. Импровизированную сцену развернули в кузове грузовика.- Наши ребята там, где сейчас решается судьба страны! Ребята, мы вами гордимся! Победа будет за нами! Ждём вас дома! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.