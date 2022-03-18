Районный чиновник в Бурятии присвоил 1,6 млн рублей

Власть, Фото: из архива

Финансирование выделялось на приобретение жилья



Сотрудник администрации Курумканского района Бурятии обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.



По версии следствия, муниципальный служащий с марта 2017 года по май 2019 года похитил средства субсидии, выделенные шести местным жителям на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте. Всего сотрудник присвоил 1,6 млн рублей. Кроме того, установило следствие, трое из этих граждан вовсе не имели права на получение социальных выплат.



Прокуратура республики и другие трое потерпевших жителей Курумканского района заявили гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба.



Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.



- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

