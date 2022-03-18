Финансирование выделялось на приобретение жилья
Сотрудник администрации Курумканского района Бурятии обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, муниципальный служащий с марта 2017 года по май 2019 года похитил средства субсидии, выделенные шести местным жителям на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте. Всего сотрудник присвоил 1,6 млн рублей. Кроме того, установило следствие, трое из этих граждан вовсе не имели права на получение социальных выплат.
Прокуратура республики и другие трое потерпевших жителей Курумканского района заявили гражданские иски о взыскании с обвиняемого суммы ущерба.
Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Районный чиновник в Бурятии присвоил 1,6 млн рублей
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