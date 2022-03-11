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Глава Бурятии порекомендовал студентам сохранять спокойствие

Глава Бурятии порекомендовал студентам сохранять спокойствие
Власть,  Фото:пресс-служба БГУ
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В Бурятском госуниверситете прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова со студентами.

- Беседу посвятили обсуждению происходящего в стране и мире, изменениям в повседневной жизни и тому, чем сегодня можно помочь своей стране, - сообщает пресс-служба БГУ.

Алексей Цыденов порекомендовал молодому поколению сохранять спокойствие, проявлять разумную сдержанность, поддерживать и оказывать всяческую помощь своим родным и близким.

Студентам БГУ он также пожелал учиться - хорошо и усердно.

- Пользуясь случаем, студенты задали Алексею Цыденову интересующие их вопросы – они касались повышения цен и господдержки сельским фермерам. Также молодых людей интересовала возможность рабочей карьеры в администрации Улан-Удэ и вопрос авторских прав, когда доступ к интеллектуальной собственности закрыт Западом, - отметили в БГУ.

глава Бурятии Алексей Цыденов студенты

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