Глава Бурятии порекомендовал студентам сохранять спокойствие

Говорили о ситуации на Украине, НАТО и жизни в новых реалиях



В Бурятском госуниверситете прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова со студентами.



- Беседу посвятили обсуждению происходящего в стране и мире, изменениям в повседневной жизни и тому, чем сегодня можно помочь своей стране, - сообщает пресс-служба БГУ.



Алексей Цыденов порекомендовал молодому поколению сохранять спокойствие, проявлять разумную сдержанность, поддерживать и оказывать всяческую помощь своим родным и близким.



Студентам БГУ он также пожелал учиться - хорошо и усердно.



- Пользуясь случаем, студенты задали Алексею Цыденову интересующие их вопросы – они касались повышения цен и господдержки сельским фермерам. Также молодых людей интересовала возможность рабочей карьеры в администрации Улан-Удэ и вопрос авторских прав, когда доступ к интеллектуальной собственности закрыт Западом, - отметили в БГУ.



