В телеграм-канале Алексей Цыденов будет делиться важными для республики новостями
2 марта глава Бурятии Алексей Цыденов завёл официальный телегам-канал. Подписаться на страницу главы республики можно по ссылке – https://t.me/alexeytsydenov.
- Такое решение позволит ему оставаться на связи с жителями Бурятии, также делиться важными новостями и решениями для региона, - сообщили в правительстве Бурятии.
Пока на канал подписались более 360 человек.
Первый пост посвящён спецоперации на Украине, ситуации в экономике республики и информации о наших земляках, участвующих в боевой операции на Украине.
Глава Бурятии завёл телеграм-канал
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