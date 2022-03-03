Глава Бурятии в обращении к жителям сообщил о погибших на Украине

Алексей Цыденов выпустил обращение к жителям в связи с ситуацией на Украине



Глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил обращение к жителям республики в связи с происходящим на Украине.



В том числе он подчеркнул, что все запланированные на этот год программы продолжают работать. В республике продолжат реализовывать нацпроекты и программы по строительству объектов инфраструктуры, школ, детских садов, обновлению автопарка и другие программы.



- Сегодня в республике не было никаких вводных о том, чтобы приостановить реализацию чего-либо. Мы как строили школы, так и строим, как строили детские сады, так и строим. Объекты культуры делали и делаем. Как планировали приобретение автобусов для обновления общественного транспорта города Улан-Удэ, так и движемся этим же путем. Мы ни в чем не останавливаемся и идем по ранее запланированным мероприятиям. Я думаю, что все вместе мы справимся с той ситуацией, которая и у нас в республике, и в целом, в стране, - обратился к жителям Алексей Цыденов.



Во время обращения к жителям глава Бурятии пояснил, что вопрос повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, а также повышение кредитных ставок будет держаться под контролем.



- Сейчас многих беспокоят такие насущные вопросы, как возможное подорожание продуктов, каких-то товаров первой необходимости. Бизнес интересуют вопросы кредитных ставок, и мы знаем, что сегодня кредитные ставки Центробанка в основном повышенные. Мы всё это уже проходил и на федеральном уровне, и у нас в республике. Мы принимаем меры по сдерживанию роста в первую очередь продуктов питания и товаров первой необходимости. Да, какое-то повышение будет, мы понимаем, что совсем без повышения цен мы не обойдёмся. Но, повторюсь, мы это уже проходили и отыгрывали эти повышения цен потом и ростом экономики, и ростом выплат, и социальных выплат, и ростом зарплат в целом. Помните, что указы президент принял для того, чтобы поднимать зарплаты. И, я думаю, что и здесь тоже будут приняты все решения. При этом мы находимся в постоянной связи с нашими крупными производителями, торговыми сетями для того, чтобы принимать меры по сдерживанию роста цен.



В том числе Алексей Цыденов уточнил информацию о наших земляках, участвующих в спецоперации.



- Отдельно хочу сказать про наших бойцов, наших земляков, которые сегодня на передовой - в Украине, решают задачу по обеспечению безопасности нашей страны сейчас и в будущем, создают условия, чтобы наша страна могла развиваться независимо, свободно и безопасно. Чтобы никто не стоял у наших границ и не угрожал нашей стране. К сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв. К сожалению, такие факты уже есть. Есть погибшие, попавшие в плен, пусть их немного, но каждый человек дорог, каждая жизнь бесценна. И мы надеемся, что все вернутся домой и минимум будет тех, кто не сможет вернуться домой. Пленные, которые сегодня в плену, мы уверены, что будет по окончанию этих действий процедура обмена. И они смогут вернуться домой, и родители смогут их встретить. Мы в любом случае окажем помощь семьям, тех бойцов, которые не смогут вернуться. И тех, кто вернётся, мы встретим как героев. Потому что они и есть герои. Все те, кто сегодня защищает нашу страну, - сказал Алексей Цыденов.



- Уважаемые земляки, вместе мы со всем справимся, наша страна переживала разные периоды, в том числе и тяжёлые. И этот период мы тоже переживём. Будем работать. Будем двигаться вперёд. Всё у нас получится, - заключил он.



Полное обращение в видео:







