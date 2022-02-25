В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель

Власть, Фото: ЦУР Забайкалья

Натия Зайкина начала исполнять руководящие обязанности с 8 февраля



Натия Зайкина с 25 февраля назначена руководителем центра управления регионом (ЦУР) Забайкальского края. Она исполняла обязанности с 8 февраля.



- Мы задачи свои знаем и будем продолжать все начинания и где-то усовершенствовать свои навыки и умения, - рассказала Натия Зайкина.



Как сообщает пресс-служба ЦУР, одной из приоритетных задач центра управления регионом Забайкалья сегодня является объединение обратной связи в крае, чтобы понимать мнения, настроения и проблемы жителей края.



Напомним, центр управления регионом начал работать в Забайкалье в 2020 году. Его возглавлял Вячеслав Кулаков, который оставил должность в начале февраля. Сегодня ЦУР Забайкалья с помощью круглосуточной системы «Инцидент Менеджмент» фиксирует обращения на открытых площадках в соцсетях. Также специалисты занимаются обработкой сообщений, поступающих через портал «Голос забайкальца» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Кроме того, с 12 октября ЦУР появились чат-боты в Telegram и Viber, а также налажена работа с голосовым помощником Яндекса «Алисой».

