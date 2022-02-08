Обвинение запросило реальный срок для экс-зампреда правительства Бурятии

В Новосибирске начался суд над бывшим членом правительства Бурятии
7 февраля Заельцовский районный суд Новосибирска года начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина. Он обвиняется в организации и руководстве исполнением растраты в особо крупном размере.
- 7 февраля начато рассмотрение уголовного дела в отношении Мишенина А.С. В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, состоялись прения сторон, - сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2016 году подсудимый с подельниками похитили свыше 67 миллионов рублей – средства Новосибирского авиаремонтного завода. Отметим, Мишенин с 2011 по 2015 годы возглавлял это предприятие. «Похищенными деньгами Мишенин А.С. и иные лица распорядились по своему усмотрению», - говорится в сообщении суда.
В судебном заседании Алексей Мишенин согласился с предъявленным обвинением. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Государственный обвинитель просил суд назначить Мишенину наказание в виде реального лишения свободы. Обвинение просит четыре года в исправительной колонии общего режима.
Защита попросила назначить Мишенину наказание в виде двух лет лишения свободы, которое считать условным с испытательным сроком два года.
Следующее судебное назначено на 24 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексея Мишенина задержали сотрудники ФСБ в декабре 2020 года. Он сразу же был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий, где находился под домашним арестом.
Алексей Мишенин — выпускник факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до гендиректора завода (эту должность получил в 2011 году). В ноябре 2015 года по приглашению тогдашнего главы Бурятии Вячеслава Наговицына вошёл в правительство республики, получив кресло министра промышленности и торговли. В декабре 2018-го уволился, перейдя на работу в «Ростех». Вернулся в правительство Бурятии в 2019 году, уже на должность зампреда правительства по экономическому развитию. Был уволен после возбуждения уголовного дела в январе 2021 года.
Обвинение запросило реальный срок для экс-зампреда правительства Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.02.2022
В Новосибирске начался суд над бывшим членом правительства Бурятии
Алексей Цыденов, его жена и дети прошли вакцинацию
Глава Бурятии провёл специальное совещание по активизации сотрудничества с Монголией с участием Россотрудничества
К ответственности привлекли 162 человека
Президент поблагодарил буддийскую общину России
«Говорит даже лучше, чем некоторые земляки», - отмечают пользователи
Приказ о назначении Олега Калинкина подписал президент
Александр Голков необычно поздравил с Новым годом по лунному календарю
Игорь Шутенков поздравил земляков с Сагаалганом
Сегодня отмечается наступление года Синего Тигра
«Забывчивого» чиновника уволили
На рассвете Бурятия встретила наступление Нового года по лунному календарю
Власть, 01.02.2022
В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет его зам
Власть, 31.01.2022
Глава и правительство Бурятии отвечали в Instagram на комментарии пользователей
Власть, 31.01.2022
Конфискованную, но пригодную в пищу еду хотят использовать по назначению