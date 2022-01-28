В Совете Федерации назвали сильные козыри Бурятии

Сенаторы оценили итоги Дней Бурятии в Совете Федерации
В Совете Федерации завершились Дни Бурятии. Делегация, возглавляемая главой Бурятии Алексеем Цыденовым, два дня участвовала в заседаниях профильных комитетов, где обсуждались проблемы республики. В итоговое постановление Совета Федерации внесли ряд важных моментов – от субсидирования тарифов на электроэнергию и цен на сжиженный газ до строительства новых больниц и финансирования уборки мусора на Байкале. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее отмечала: «Глава Бурятии открыто говорит о проблемах и адресно указывает, какая требуется поддержка и помощь».
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев высоко оценил Дни Бурятии. Он подчеркнул, что на проведение Дней своего региона в Совете Федерации – большая очередь. Так как по итогах мероприятия подписывают постановление, связанное с решением важных социально-экономических вопросов региона.
- У Бурятии есть один сильный козырь. В 2018 году было принято соответствующее постановление, и через достаточно короткое время проводятся уже Дни Бурятии в Совете Федерации, почему? Потому что прошлое постановление было выполнено на 100%. Я по своему опыту знаю, что не всегда удается выполнить все пункты постановления. Это хороший опыт, хороший задел и, естественно, когда в Совете Федерации дали согласие на проведение Дней Бурятии, как раз это всё учитывалось, - отметил Баир Жамсуев.
Жамсуев похвалил нынешнее постановление Республики Бурятия за охват точных вопросов, которые было предложено решить при поддержке Совета Федерации:
- Очень точные и правильные направления. Я смотрел проект постановления Бурятии. Они все нашли своё отражение в тех заседаниях, повестках, которые обсуждались на комитете Совета Федерации. Например, одна из серьёзнейших тем - развитие энергосистемы.
Декабрьская авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 привела к тому, что без тепла и горячей воды остались 136 тысяч человек. Авария показала, насколько нужно развитие ТЭЦ и тепломагистралей.
- Вся страна знает, какая авария была страшная в декабре месяце. В Улан-Удэ среди зимы, когда уходит из строя такое крупное предприятие, которое обеспечивает жителей теплом и водой – это страшно. Это вопрос стоял остро, и комитет Совета Федерации поддержал республику, - отметил Баир Жамсуев.
«Самое важное»
Бурятский сенатор, бывший глава республики Вячеслав Наговицын рассказал, какие пункты, включенные в итоговое постановление, он считает самыми важными.
- Мы, когда готовились к Дням Бурятии, также собрались с главой и начали обсуждать: «Что для нас сейчас важно?», «Какие проблемы ставит население больше всего?». Оказалось, что самые большие проблемы у нас – это то, что касается экологии. Экология жизни, проживание людей, экология озера Байкал. Мы понимаем, что мы отстали в развитии от газификации, по переводу на альтернативные чистые источники тепла и света. Мы сделали это своим приоритетом, - рассказал Наговицын.
Наговицын напомнил, что Бурятия – регион дотационный.
- Не все регионы в России развиваются равномерно, к сожалению – это факт, который трудно оспорить. Столько дотационных территорий, все они имеют средства только на текущее содержание обеспечение своей жизни. Под текущими расходами предполагается: питание в детских садах, больницы, школы и т.д., на что бюджет не может не производить расходы, а инвестиционная составляющая в бюджете субъектов достаточно маленькая. У нас бюджетная обеспеченность составляет 67% от среднего уровня по РФ. Чувствуете, какая низкая у нас бюджетная обеспеченность и безусловно, живя в таких условиях, у нас появляются новые вызовы и проблемы, - отметил сенатор.
Сейчас важно ликвидировать несанкционированные свалки в зоне Байкала. Ведь обсуждается вопрос о возможном переводе озера Байкал в статус «наследие ЮНЕСКО под угрозой»
- Озеро Байкал сейчас под угрозой того, что его переведут сейчас из одного перечня в другой. Обеспокоена общественность, ЮНЕСКО тоже обеспокоена проблемами Байкала. Но какие это проблемы? В первую очередь – это проблема очистных сооружений, отсутствие полигонов твёрдых бытовых отходов, несанкционированные мусорные свалки и т.д, - пояснил Вячеслав Наговицын.
Он также рассказал об особом пункте в постановлении Совфеда, которое касается мотивации молодёжи Бурятии остаться на малой Родине.
- Суть следующая. Молодые люди – это не, которые были в годы советской власти. Но надо понимать, что мы не создали новых условий образовательных для людей. Они идут в те же ПТУ с тем же оснащением, старые которые давно никто не ремонтировал. Естественно, молодой человек, когда он это увидит – он ищет там, где можно найти достойное образование и учиться. Мы видим, что в первую очередь нужно всё в порядок приводить, - отметил Наговицын, пояснив, что необходимо обновление материально-технической базы ссузов и вузов.
«Появилось желание приехать»
Во время Дней Бурятии в Совете Федерации прошла выставка, где представили гордость республики – от вертолётов до травяных сборов.
- Я сегодня пришла и вновь услышала вашу музыку, танцы, увидела людей в красивых национальных костюмах. В телевизоре певцы без голоса. А здесь ты понимаешь, что настоящая Россия – это то, что мы сегодня видим в этих танцах, - со слезами на глазах поделилась эмоциями сенатор от Приморского края Светлана Горячева. - Понимая, какие проблемы есть у вас, мы будем стараться лоббировать, так сказать, даже для Бурятии, хотя я и представитель другого региона.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова среди рассматриваемых вопросов выделила оказание услуг старшему поколению, а конкретно, строящийся в Улан-Удэ современный пансионат для престарелых.
- Меня очень заинтересовало социальное учреждение, которое построили в Бурятии, которое глава республики охарактеризовал как отель «Всё включено». Появилось желание приехать в Бурятию и посмотреть, как так там люди живут, как они там устроены. Мы хотим воспринять лучшее, что есть, и применить к своим регионам, - отметила Елена Бибикова.
Сенатор от Свердловской области Александр Высокинский отозвался о делегации Бурятии как о хорошей команде. Ему в том числе понравился презентационный ролик о республике.
- Очень классный ролик. Когда его смотришь, понимаешь, что есть регионы, которые показывают настоящую Россию. Вот такой, какая она есть. Я, безусловно, голосовал за то решение, которое выбрали в итоге. Желаю успехов коллегам из Бурятии. И людям конечно. Хочется, чтобы холод на улице превращался в тепло в душе. У нас на Урале так говорят, - пожелал член Совфеда.
В Совете Федерации назвали сильные козыри Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее был задержан заместитель мэра района
Указ об увольнении подписал глава Бурятии
Начальник отдела дважды брал взятки от строительной фирмы
Соответствующий иск подавала прокуратура
Задержанные отправлены в изолятор временного содержания
Валентина Матвиенко: «Глава республики открыто говорит о проблемах и адресно указывает, какая требуется поддержка и помощь»
Законопроект принят в первом чтении
11 коротких видео пока собрали более 21 тысячи лайков
Активисты ОНФ добиваются включения их в приёмочную комиссию
Алексей Цыденов пояснил, что холод и голод могут разозлить любую, даже на вид безобидную, собаку
Работы по сетям водоснабжения приняли, когда ещё не были завершены
Вячеслав Дамдинцурунов продемонстрировал накачанный торс на одном из снимков
Обзор от экспертов телеграмм-канала «БАМ» за 25 января подчеркивает основные проблемы регионов
Улицы в республике решено очистить от больших и опасных собак
Забавное видео снял преподаватель китайского языка