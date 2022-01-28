В Совете Федерации назвали сильные козыри Бурятии

Сенаторы оценили итоги Дней Бурятии в Совете Федерации



В Совете Федерации завершились Дни Бурятии. Делегация, возглавляемая главой Бурятии Алексеем Цыденовым, два дня участвовала в заседаниях профильных комитетов, где обсуждались проблемы республики. В итоговое постановление Совета Федерации внесли ряд важных моментов – от субсидирования тарифов на электроэнергию и цен на сжиженный газ до строительства новых больниц и финансирования уборки мусора на Байкале. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее отмечала: «Глава Бурятии открыто говорит о проблемах и адресно указывает, какая требуется поддержка и помощь».



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев высоко оценил Дни Бурятии. Он подчеркнул, что на проведение Дней своего региона в Совете Федерации – большая очередь. Так как по итогах мероприятия подписывают постановление, связанное с решением важных социально-экономических вопросов региона.



- У Бурятии есть один сильный козырь. В 2018 году было принято соответствующее постановление, и через достаточно короткое время проводятся уже Дни Бурятии в Совете Федерации, почему? Потому что прошлое постановление было выполнено на 100%. Я по своему опыту знаю, что не всегда удается выполнить все пункты постановления. Это хороший опыт, хороший задел и, естественно, когда в Совете Федерации дали согласие на проведение Дней Бурятии, как раз это всё учитывалось, - отметил Баир Жамсуев.



Жамсуев похвалил нынешнее постановление Республики Бурятия за охват точных вопросов, которые было предложено решить при поддержке Совета Федерации:



- Очень точные и правильные направления. Я смотрел проект постановления Бурятии. Они все нашли своё отражение в тех заседаниях, повестках, которые обсуждались на комитете Совета Федерации. Например, одна из серьёзнейших тем - развитие энергосистемы.



Декабрьская авария на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 привела к тому, что без тепла и горячей воды остались 136 тысяч человек. Авария показала, насколько нужно развитие ТЭЦ и тепломагистралей.



- Вся страна знает, какая авария была страшная в декабре месяце. В Улан-Удэ среди зимы, когда уходит из строя такое крупное предприятие, которое обеспечивает жителей теплом и водой – это страшно. Это вопрос стоял остро, и комитет Совета Федерации поддержал республику, - отметил Баир Жамсуев.



«Самое важное»



Бурятский сенатор, бывший глава республики Вячеслав Наговицын рассказал, какие пункты, включенные в итоговое постановление, он считает самыми важными.



- Мы, когда готовились к Дням Бурятии, также собрались с главой и начали обсуждать: «Что для нас сейчас важно?», «Какие проблемы ставит население больше всего?». Оказалось, что самые большие проблемы у нас – это то, что касается экологии. Экология жизни, проживание людей, экология озера Байкал. Мы понимаем, что мы отстали в развитии от газификации, по переводу на альтернативные чистые источники тепла и света. Мы сделали это своим приоритетом, - рассказал Наговицын.



Наговицын напомнил, что Бурятия – регион дотационный.



- Не все регионы в России развиваются равномерно, к сожалению – это факт, который трудно оспорить. Столько дотационных территорий, все они имеют средства только на текущее содержание обеспечение своей жизни. Под текущими расходами предполагается: питание в детских садах, больницы, школы и т.д., на что бюджет не может не производить расходы, а инвестиционная составляющая в бюджете субъектов достаточно маленькая. У нас бюджетная обеспеченность составляет 67% от среднего уровня по РФ. Чувствуете, какая низкая у нас бюджетная обеспеченность и безусловно, живя в таких условиях, у нас появляются новые вызовы и проблемы, - отметил сенатор.



Сейчас важно ликвидировать несанкционированные свалки в зоне Байкала. Ведь обсуждается вопрос о возможном переводе озера Байкал в статус «наследие ЮНЕСКО под угрозой»



- Озеро Байкал сейчас под угрозой того, что его переведут сейчас из одного перечня в другой. Обеспокоена общественность, ЮНЕСКО тоже обеспокоена проблемами Байкала. Но какие это проблемы? В первую очередь – это проблема очистных сооружений, отсутствие полигонов твёрдых бытовых отходов, несанкционированные мусорные свалки и т.д, - пояснил Вячеслав Наговицын.



Он также рассказал об особом пункте в постановлении Совфеда, которое касается мотивации молодёжи Бурятии остаться на малой Родине.



- Суть следующая. Молодые люди – это не, которые были в годы советской власти. Но надо понимать, что мы не создали новых условий образовательных для людей. Они идут в те же ПТУ с тем же оснащением, старые которые давно никто не ремонтировал. Естественно, молодой человек, когда он это увидит – он ищет там, где можно найти достойное образование и учиться. Мы видим, что в первую очередь нужно всё в порядок приводить, - отметил Наговицын, пояснив, что необходимо обновление материально-технической базы ссузов и вузов.



«Появилось желание приехать»



Во время Дней Бурятии в Совете Федерации прошла выставка, где представили гордость республики – от вертолётов до травяных сборов.



- Я сегодня пришла и вновь услышала вашу музыку, танцы, увидела людей в красивых национальных костюмах. В телевизоре певцы без голоса. А здесь ты понимаешь, что настоящая Россия – это то, что мы сегодня видим в этих танцах, - со слезами на глазах поделилась эмоциями сенатор от Приморского края Светлана Горячева. - Понимая, какие проблемы есть у вас, мы будем стараться лоббировать, так сказать, даже для Бурятии, хотя я и представитель другого региона.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова среди рассматриваемых вопросов выделила оказание услуг старшему поколению, а конкретно, строящийся в Улан-Удэ современный пансионат для престарелых.



- Меня очень заинтересовало социальное учреждение, которое построили в Бурятии, которое глава республики охарактеризовал как отель «Всё включено». Появилось желание приехать в Бурятию и посмотреть, как так там люди живут, как они там устроены. Мы хотим воспринять лучшее, что есть, и применить к своим регионам, - отметила Елена Бибикова.



Сенатор от Свердловской области Александр Высокинский отозвался о делегации Бурятии как о хорошей команде. Ему в том числе понравился презентационный ролик о республике.



- Очень классный ролик. Когда его смотришь, понимаешь, что есть регионы, которые показывают настоящую Россию. Вот такой, какая она есть. Я, безусловно, голосовал за то решение, которое выбрали в итоге. Желаю успехов коллегам из Бурятии. И людям конечно. Хочется, чтобы холод на улице превращался в тепло в душе. У нас на Урале так говорят, - пожелал член Совфеда.

