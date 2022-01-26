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Прокуратура внесла представление мэру Улан-Удэ

Прокуратура внесла представление мэру Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по сетям водоснабжения приняли, когда ещё не были завершены

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков получил представление прокуратуры из-за нарушения законодательства о контрактной системе, которое допустило муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».

В ноябре 2020 года «Улан-Удэстройзаказчик» заключил с обществом с ограниченной ответственностью муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения с устройством автоматизированной колонки по улице Чертенкова.

- В нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок, должностные лица заказчика в апреле 2021 года подписали акт о выполненных работах, тогда как подрядная организация обязательство в полном объёме не исполнило. Общество не выполнило работы по технологическому присоединению автоматизированной колонки к электрическим сетям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим мэру Улан-Удэ внесено прокурорское представление. По результатам его рассмотрения водоколонка была всё же введена в эксплуатацию.

В отношении директора муниципального учреждения возбуждено административное дело по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ «Приёмка выполненной работы в случае несоответствия этих работ условиям контракта». Ему назначено административное наказание в виде предупреждения, уточнили в прокуратуре. 
прокуратура мэр

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