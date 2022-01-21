Делегация Республики Тыва провела встречу с Александром Лукашенко
В Минск впервые прибыла представительная делегация Тувы под руководством главы региона Владислава Ховалыга. С руководителем региона встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства заверил, что в Беларуси готовы незамедлительно принять необходимые для развития сотрудничества решения. По его словам, с учётом потребностей Тувы и промышленного потенциала Беларуси особое внимание стоит уделить наращиванию поставок продукции машиностроения.
В качестве важного аспекта активизации двусторонних отношений президент назвал налаживание контактов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и экспорта услуг. Например, Беларусь готова поставлять в Туву отечественную продовольственную продукцию. Трансфер технологий возможен не только в сельском хозяйстве, но и в перерабатывающей промышленности, и в промышленности в целом, наукоёмких отраслях.
Александр Лукашенко также обратил внимание на потенциал для развития туристических услуг, ведь Республика Тыва известна своими живописными природными красотами.
- Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край.
Он также убеждён, что большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере Беларуси и Тувы.
Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Владислава Ховалыга с наступающим Новым годом по лунному календарю, пресс-служба президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси хочет увидеть Туву
Власть, Фото:
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