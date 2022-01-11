В Бурятии чиновника, попавшего под следствие, восстановили в должности

Районный чиновник объяснил ситуацию с проданным автомобилем
Председатель комитета по массовой физической культуре и спорту администрации Кабанского района Бурятии восстановлен в должности. Об этом сообщили в местной группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2021 года районного чиновника обвинили по статье Уголовного кодекса «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы». По версии следствия, он присвоил автомобиль «УАЗ», доставшийся в качестве приза на XV республиканских зимних сельских спортивных играх. Тогда победителем стала сборная команда из Кабанского района.
Стоимость автомобиля превысила 717 тысяч рублей. Машину необходимо было поставить на балансовый счёт администрации района и использовать в служебных целях. Одна следствие сообщило, что председатель комитета подал объявление о продаже машины и спустя месяц получил от её продажи 650 тысяч рублей.
До 19 декабря его отстранили от должности.
Однако сам районный чиновник не считал себя виновным. Он даже записал по этому поводу видео и опубликовал на своей странице в Instagram, объяснив произошедшее.
По словам районного чиновника, автомобиль действительно продали, планируя вместо этого купить вместительный автобус.
- После завершения Игр появилось мнение, что этот автомобиль нам не нужен, так как он маловместительный. Там можно было разместить только восемь взрослых или шесть детей. Мы с тренерами решили его продать и деньги, вырученные с продажи, положить на счёт администрации, чтобы администрация добавила ещё деньги и купили большой автобус, - рассказал чиновник.
Затем выяснилось, что необходимый автобус можно купить по другой программе, что и было сделано в дальнейшем. Деньги от проданного «УАЗа» решили направить на развитие спортивной отрасли.
- Порядка 300 тысяч было потрачено на разработку и прохождение специальных экспертиз и других документов, проектно-сметной документации в трёх спортивных площадок в сёлах Оймур, Кудара и Шигаево. Впоследствии они были сданы в эксплуатацию в 2020 году. Часть денег была направлена на приобретение инвентаря и участие в тренировочных сборах и соревнованиях. Около 130 тысяч рублей осталась наличными средствами, - продолжил чиновник.
Он заверил, что все отчётные документы: квитанции и чеки, у него имеются.
Отстранённый от должности сотрудник подал апелляцию, считая себя невиновным, предоставив всю отчётную документацию. 9 декабря решением Верховного суда Бурятии было отменено постановление Кабанского районного суда о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности.
Ходатайство руководителя следственного отдела по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии оставили без удовлетворения.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Бурятии чиновника, попавшего под следствие, восстановили в должности
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