Глава Бурятии: «Все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14»

В Улан-Удэ продолжается ликвидация последствий ЧС в связи аварией на ТЭЦ-1. Глава Бурятии сообщил о порядке финансирования мероприятий по ликвидации последствий аварии. - Все затраты по ликвидации аварии на Улан-удэнской ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14. На данный момент, правительство Бурятии оперативно выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем, - отметил Алексей Цыденов. Глава Бурятии прервал командировку и возвращается в Бурятию в связи с ЧС. Находясь в командировке, он лично контролирует ход восстановительных работ и мероприятия по оказанию помощи жителям города, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 декабря в три часа ночи на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ произошёл пожар. Для проведения восстановительных работ введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения. В правительстве создан оперативный межведомственный штаб.
Также вопрос про аварию на ТЭЦ вчера на пресс-конференции с Владимиром Путиным задала журналист телеканала «Буряад ТВ» Баярма Раднаева. Руководитель страны пообещал разобраться.