Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру

По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов



Султан Хамзаев предлагает ввести штрафы и за неудовлетворительные показатели в сборной России по футболу. Соответствующее письмо депутат планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.



- Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей, — приводит пресс-служба депутата слова Хамзаева.



По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов. Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команда проиграла в последнем матче группового этапа Хорватии и заняла второе место в своей отборочной группе.



Но российская сборная продолжит борьбу за право выступить на ЧМ-2022 в стыковых матчах. В первом раунде 24 марта 2022 года команда Валерия Карпина сыграет с поляками в «Лужниках». В случае победы сборной предстоит побороться за выход на мундиаль с победителем игры Швеция — Чехия.

