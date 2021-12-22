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Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру

Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру
Власть, 
По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов

Султан Хамзаев предлагает ввести штрафы и за неудовлетворительные показатели в сборной России по футболу. Соответствующее письмо депутат планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

- Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей, — приводит пресс-служба депутата слова Хамзаева.

По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов. Сборная России не смогла попасть на чемпионат мира 2022 года напрямую. Команда проиграла в последнем матче группового этапа Хорватии и заняла второе место в своей отборочной группе.

Но российская сборная продолжит борьбу за право выступить на ЧМ-2022 в стыковых матчах. В первом раунде 24 марта 2022 года команда Валерия Карпина сыграет с поляками в «Лужниках». В случае победы сборной предстоит побороться за выход на мундиаль с победителем игры Швеция — Чехия.
футбол депутаты Госдумы

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