В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников

Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ



В Бурятии подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий». Республиканский конкурс проводился в два этапа среди чиновников сельских и районного (городского) уровня.



Лучшим муниципальным служащим в муниципальном районе (городском округе) стал представитель севера Бурятии – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Северо-Байкальского района Эдуард Арлаускас.



Второе место разделили двое чиновников: консультант отдела экономики и инвестиций комитета по экономическому развитию администрации Закаменского района Алевтина Шумилова и главный специалист управления сельского хозяйства администрации Кабанского района Лилия Дрюцкая.



Третье место присуждено трём муниципальным служащим. Это заместитель руководителя по организационной работе администрации Октябрьского района Улан-Удэ Оюна Бальчунас, начальник управления культуры Прибайкальского района Екатерина Тарасова и главный специалист сектора по делам муниципального архива администрации Хоринского района Жаргалма Очирова.



В номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении» победила специалист первого разряда администрации улуса Субуктуй Кяхтинского района Татьяна Кутикова.



На втором месте – специалисты 1 разряда администрации города Бабушкин Анна Маковецкая и администрации сельского поселения «Михайловское» Оксана Ардаева.



Третье место разделили главный специалист администрации села Орлик (Окинский район) Эржени Ошорова, специалист по работе с населением администрации сельского поселения «Дырен эвенкийское» (Курумканский район) Жаргал Митапов и ведущий специалист администрации посёлка Монды (Тункинский район) Мария Иванова.







