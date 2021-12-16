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В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников

В Бурятии назвали лучших муниципальных чиновников
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди призёров оказался только один представитель Улан-Удэ

В Бурятии подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий». Республиканский конкурс проводился в два этапа среди чиновников сельских и районного (городского) уровня.

Лучшим муниципальным служащим в муниципальном районе (городском округе) стал представитель севера Бурятии – председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации Северо-Байкальского района Эдуард Арлаускас.

Второе место разделили двое чиновников: консультант отдела экономики и инвестиций комитета по экономическому развитию администрации Закаменского района Алевтина Шумилова и главный специалист управления сельского хозяйства администрации Кабанского района Лилия Дрюцкая.

Третье место присуждено трём муниципальным служащим. Это заместитель руководителя по организационной работе администрации Октябрьского района Улан-Удэ Оюна Бальчунас, начальник управления культуры Прибайкальского района Екатерина Тарасова и главный специалист сектора по делам муниципального архива администрации Хоринского района Жаргалма Очирова.

В номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении» победила специалист первого разряда администрации улуса Субуктуй Кяхтинского района Татьяна Кутикова.

На втором месте – специалисты 1 разряда администрации города Бабушкин Анна Маковецкая и администрации сельского поселения «Михайловское» Оксана Ардаева.

Третье место разделили главный специалист администрации села Орлик (Окинский район) Эржени Ошорова, специалист по работе с населением администрации сельского поселения «Дырен эвенкийское» (Курумканский район) Жаргал Митапов и ведущий специалист администрации посёлка Монды (Тункинский район) Мария Иванова.



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