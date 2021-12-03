Сергей Ханхареев призвал прибывших из-за рубежа соблюдать меры профилактики
В некоторых зарубежных странах недавно был выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2, который по классификации ВОЗ получил название «омикрон». Новый вариант коронавируса вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Мутации этого штамма повышают заразность вируса, и в этой ситуации возрастают риски его завоза и распространения на территории России, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Для недопущения завозных случаев нового штамма в Бурятию главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев обратился к жителям:
- Сейчас имеются серьёзные опасения, связанные с риском завоза нового штамма вируса «омикрон». Нам очень важно в этой ситуации обеспечить инфекционную безопасность наших граждан, поэтому мы проводим мониторинг текущей ситуации, - отмечает Сергей Ханхареев. – Высокие риски представляют лица, прибывающие из стран Южной Африки и из тех стран, где уже зарегистрированы первые случаи завоза инфекции, вызванной данным штаммом. Поэтому нами организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 экипажей, которые пребывают из Гонконга и КНР в республику. Такие же мероприятия будут организованы на пассажирских возобновляющих рейсах. Наряду с этим важно продолжать соблюдение всех мер профилактики. Но самое главное – в этой ситуации я призываю всех вакцинироваться и обезопасить себя.
На сегодняшний день в республике вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 503 884 человека. Прививочная кампания продолжается.
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с омикрон-штаммом
Власть, Фото:
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