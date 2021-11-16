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Назначен прокурор Кабанского района Бурятии

Назначен прокурор Кабанского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ранее Батор Будаев трудился прокурорском Курумканского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 12 ноября 2021 года № 1058-к на должность прокурора Кабанского района Бурятии назначен Батор Будаев.

Батор Будаев в 1997 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 1997 года. Занимал должности помощника прокурора Баунтовского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора-криминалиста отдела криминалистики прокуратуры республики, заместителя прокурора Еравнинского района, прокурора отдела государственных обвинителей, прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

С октября 2018 года состоял в должности прокурора Курумканского района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
прокуратура назначение

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