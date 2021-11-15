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Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ

Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Скажите, что мы за Путина, за Матвиенко, но пусть обратят пристальное внимание на наше положение», - обратился бурятский депутат

На публичных слушаниях по бюджету Бурятии депутат Народного Хурала Игорь Бобков обратился к сенатору – заместителю председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александру Варфоломееву. Бобков поднял больной вопрос загрязнённого воздуха в Улан-Удэ. Дымовая завеса в столице республики появляется ранней осенью и продолжается до весны.

- У меня большая просьба, всё-таки обратите внимание федеральных властей, скажите, что мы за Путина, мы за Матвиенко, но пусть обратят пристальное внимание на положение, связанное с загрязнением атмосферного воздуха в городе Улан-Удэ. Нам тут дышать уже нечем. Просите федеральные власти о том, чтобы включили нас в программу «Чистый воздух», выделили какое-то финансирование, помогли разработать какие-то мероприятия, - обратился Игорь Бобков.

Александр Варфоломеев рассказал, что знает об этой проблеме, и она уже сформулирована для рассмотрения на уровне правительстве России.

- Мы поднимем эту проблему. Инженеры разные предложения вырабатывали, но всё не просто. Будем работать, - добавил сенатор Совета Федерации.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ постоянно попадает в список российских городов с самым грязным воздухом. В столице Бурятии более 67 тысяч частных домов, а также шесть тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются дровами и углём. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не даёт грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой горожанам приходится дышать грязным воздухом.

Бурятия стала первым регионом России, который законодательно ограничил юридическим лицам применение твёрдых видов топлива для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению. Топить нельзя каменным, бурым углём и дровами.



правительство России загрязнение воздуха

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