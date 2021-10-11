У Александра и Людмилы Голковых была студенческая свадьба
Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков поделился в Facebook семейной фотографией 35-летней давности.
- У нас праздник - День рождения семьи и Коралловая свадьба!!! Ровно 35 лет назад, 10.10.1986 года, мы с Людмилой соединили наши сердца! Студенческая свадьба оставила в душе самые радостные и волнующие впечатления. С тех пор семейный архив пополняется всё новыми и новыми событиями, - сообщил Александр Голков.
Он сказал спасибо «судьбе и провидению за счастье, любовь и верность».
Бывший мэр Улан-Удэ, перебравшись в Москву, стал очень активным в соцсетях. Он осваивал TikTok и модный короткое время Clubhouse. На своих страницах в Facebook и Instagram он часто делится воспоминаниями о вехах своей работы в Улан-Удэ. Так, недавно Голков отреагировал на скорое возвращение евробаков во дворы многоквартирных домов. Бывший мэр написал большой пост по этому поводу, заявив, что поддержи тогда его инициативу по раздельному сбору мусора, сейчас Бурятия была бы самым чистым регионом России.
Александр Голков ранее возглавлял горсовет депутатов, а также дважды становился мэром Улан-Удэ. В общей сложности провёл на посту мэра более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года.
Экс-мэр Улан-Удэ показал свадебное фото 35-летней давности
Власть, Фото:
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