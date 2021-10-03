Ранее было объявлено, что Бурятия обновит инфраструктуру почтовой связи
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором АО «Почта России». Они обсудили работы Почты России в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Бурятия одной из первых в ДФО сможет обновить инфраструктуру почтовой связи. Об этом объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в начале сентября.
- Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии, - заявил месяц назад Владимир Путин.
Глава Бурятии встретился с гендиректором АО «Почта России»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 03.10.2021
Поликлинику строят в Тарбагатае
Власть, 03.10.2021
Ранее было объявлено, что Бурятия обновит инфраструктуру почтовой связи
С 22 сентября управление государственной экспертизы Бурятии полностью перешло к работе в XML-формате
Форум прошёл в 17-й раз по видеосвязи
За сутки мобильные группы проверили почти 300 граждан на соблюдение профилактики коронавируса
Ситуация ухудшилась в Баунтовском районе
Уже назначен исполняющий обязанности руководителя вуза
Суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный к главе Бурятии
Уголовное дело связано с 1,7 млн рублей
Владислав Ховалыг победил на выборах с результатом 86%
В состав вошли министры и заместители министров республиканского правительства
Заместитель генпрокурора внёс ряд предложений о пересмотре системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего учебных заведений
Срок полномочий нынешнего ректора Николая Мошкина скоро истекает
От гриппа хотят привить больше половины населения Бурятии
Депутатские полномочия с Жаргала Цыбикова сняли со второй попытки