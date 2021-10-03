Глава Бурятии встретился с гендиректором АО «Почта России»

Ранее было объявлено, что Бурятия обновит инфраструктуру почтовой связи



Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором АО «Почта России». Они обсудили работы Почты России в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Бурятия одной из первых в ДФО сможет обновить инфраструктуру почтовой связи. Об этом объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в начале сентября.



- Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии, - заявил месяц назад Владимир Путин.



