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Глава Бурятии встретился с гендиректором АО «Почта России»

Глава Бурятии встретился с гендиректором АО «Почта России»
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Ранее было объявлено, что Бурятия обновит инфраструктуру почтовой связи

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с генеральным директором АО «Почта России». Они обсудили работы Почты России в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Бурятия одной из первых в ДФО сможет обновить инфраструктуру почтовой связи. Об этом объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в начале сентября.

- Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии, - заявил месяц назад Владимир Путин.

глава Бурятии Алексей Цыденов Почта России

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