Победу, по предварительным данным, одерживают действующие главы
С 17 по 19 сентября проходили всенародные выборы глав Окинского и Кабанского районов Бурятии. Эти районы не последовали тренду и не перешли на назначение глав по конкурсу.
По предварительным данным, сюрпризов не произошло. В Окинском районе выигрывает действующий глава Матвей Мадасов, а в Окинском – действующий глава Алексей Сокольников.
Единоросс Сокольников пока набирает 70,3%. На втором месте с большим отставанием (18,9%) член ЛДПР, тренер-преподаватель Селенгинской детско-юношеской спортивной школы, депутат Народного Хурала Валерий Кочнев. На третьем месте самовыдвиженец Иса Балакишиев, директор ООО «Застройщик», у него пока 6,3% голосов.
Алексей Сокольников впервые выиграл выборы главы Кабанского района в 2016 году. До этого он был главой посёлка Каменск.
В Окинском районе, как и ожидалось, убедительную победу одерживает действующий глава Матвей Мадасов («Единая Россия») – 78,5%. Коммунист Роберт Базаров, учитель физкультуры Орликской средней школы пока набирает 19,8% голосов. Значительно отстаёт третий кандидат Баир Тугутов, индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ, представляющий «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» - у него 0,75%.
Матвей Мадасов также впервые стал главой района в 2016 году. До этого занимал пост первого заместителя главы района.
На выборах глав Окинского и Кабанского районов Бурятии без сюрпризов
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