Глава Бурятии проведёт онлайн-встречу с пострадавшими от паводков

Пострадавшие смогут задать Алексею Цыденову свои вопросы по компенсации ущерба



В понедельник, 20 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов проведёт онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков и обильных осадков. На встречу приглашены жители шести муниципалитетов, которые оказались в зоне подтопления: Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Селенгинского, Кабанского районов и Улан-Удэ.



Также к обсуждению проблем подтопленных территорий приглашены главы сельских поселений и районов.



Пострадавшие смогут задать главе свои вопросы по компенсации ущерба, мероприятиям по устранению последствий ЧС, ходе аварийно-восстановительных работ.



Встреча состоится на площадке Zoom в 16:00 часов. Подключиться к Zoom-конференции пострадавшие могут по ссылке:



https://us06web.zoom.us/j/4652566624?pwd=WkhoODQwV1hTbFBnMFhFUkxxa04yUT09



Идентификатор конференции: 465 256 6624



Код доступа: 1111



- Земляки, для меня очень важно, чтобы вся необходимая адресная помощь дошла до каждого, кто пострадал от паводка. Необходимо максимально быстро восстановить жилье, приобрести жизненно необходимое утраченное имущество и решить другие важные бытовые вопросы. С целью получить напрямую от вас всю информацию, провожу открытое совещание правительства. Приглашаю принять участие каждого из вас. Примем все необходимые решения оперативно вместе с вами, - обратился к жителям пострадавших районов Алексей Цыденов.



В Бурятии продолжаются выплаты пострадавшим от паводков и обильных осадков. На сегодняшний день помощь в виде выплат получили 2660 человек на сумму 53,8 млн рублей. Кроме того, выделены средства для выдачи «борщевого набора»: 90 кг. картофеля, 40 кг. капусты, 17 кг. моркови, 18 кг. свеклы на человека. Такую помощь получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей.

