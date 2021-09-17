Глава Бурятии закупился мёдом, арбузами и сиропами





























Сегодня в 10 часов утра на площади Советов Улан-Удэ начал свою работу фермерский фестиваль «Своё» (0+). Два дня фермеры со всей Бурятии будут представлять разнообразную продукцию: птицу, мясные деликатесы, сыры, разные сорта меда и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы.- Сегодня у нас представлена продукция практически всех районов, кроме трёх северных – это Северо-Байкальский, Муйский и Баунтовский районы. Здесь участвуют представители всех остальных районов, начиная от Окинского, заканчивая Еравнинским, Кижингинским районами. Всего сегодня принимают участие 76 фермеров, которые привезли разнообразную продукцию. Перечислять можно долго, очень большой спектр, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.В первую очередь фестиваль для сельхозтоваропроизводителей направлен на прямой выход к новым клиентам, продвижение бренда и рост доходов. Для горожан фестиваль - это возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам.Глава Бурятии Алексей Цыденов, который буквально вчера вышел из самоизоляции в связи с выздоровлением от ковида, не упустил возможности посетить ярмарку и закупиться продуктами.- Я взял немножко мёда, арбузы взял, разные сиропы взял с травами, облепихой и прочим. В общем, всё, что понравилось, взял, - рассказал Алексей Цыденов.Также он добавил, что рассматривается идея по расширению подобных площадок и проведению фестиваля ежегодно.- Когда продукт попадает на полку в магазин, всё равно это целая цепочка – поставки, свои условия и так далее. А здесь это прямое общение производителя, фермера и покупателя. Здесь сразу рынок, можно выбрать. Люди могут пройти и оценить, со всех районов какая продукция, у всех фермеров какая продукция, - отметил глава Бурятии.Не прошёл мимо фестиваля и известный житель Бурятии, бывший сумоист Анатолий Михаханов. На ярмарке он встретил своих товарищей, которые занимаются производством чая.- Знакомого встретил, занимается чаями. Вот мёд у ребят попробовал. Всё замечательно, всё здорово, мне очень понравилось. Сам ещё купить ничего не успел. На обратном пути обязательно что-нибудь посмотрю, но много чего пробовал, - рассказал Анатолий.Участие в фестивале бесплатное. Также на нём предусмотрено соблюдение противоэпидемических мер. На входах организаторы измеряют температуру и выдают маски, а фермеры обязаны были предоставить сертификаты о вакцинировании.