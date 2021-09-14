Доплаты улан-удэнским вип-пенсионерам хотят слегка сократить

Решение коснётся бывших высокопоставленных городских чиновников



На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета обсудили вопросы доплат для вип-пенсионеров, занимавших руководящие должности в органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе горсовета.



В прошлом году подобный вопрос поднимали на уровне республики.



Как объяснил руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев, на республиканском уровне было принято решение о сокращении выплат по вип-пенсиям, тогда её предложено было сократить на 5 %. Законом Бурятии установлено, что сокращают и тем, кто будет получать, и тем, кто уже получал.



- В нашем случае в прошлом году было принято решение сократить эти выплаты на 5 % только тем, кто выйдет на такую пенсию. Сейчас это решение пересмотрено, его подробнее рассмотрят на сессии горсовета Улан-Удэ, - пояснил Николай Намсараев.



Сокращение доплат положительно скажется на бюджете города: к концу 2021 года экономия составит порядка 459 тысяч рублей, в год экономия составит порядка 2,75 млн рублей.



- Снижение доплат по вип-пенсиям, в первую очередь, коснётся тех людей, которые замещали руководящие должности. Ранее такое решение было принято на республиканском уровне, сейчас город идёт к этому же, - поделился председатель профильного комитета горсовета Дмитрий Турченюк.

