Высокопоставленный дорожник из Бурятии ушёл в Росавтодор

Радик Фаразутдинов покинул пост начальника ФКУ Упрдор «Южный Байкал»



Радик Фаразутдинов, ранее возглавлявший ФКУ Упрдор «Южный Байкал», получил назначение в Росавтодоре.



Приказом Федерального дорожного агентства от 10 сентября Радик Фаразутдинов назначен начальником управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства (Росавтодора).



Нового начальника уже представил руководитель Росавтодора Роман Новиков.



В 2004 году Радик Фаразутдинов окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных металлов», в 2009-м ‒ Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент организации», в 2012-м ‒ Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».



С июля 2000-го по январь 2012 года Радик Хакимович работал в различных должностях в коммерческих организациях.



С января 2012-го по март 2013 года являлся директором муниципального унитарного предприятия города Иркутска «Иркутскавтодор».



С марта 2013-го по декабрь 2014 года работал в должности генерального директора ООО «Дорожная служба Иркутской области».



С мая 2015-го по декабрь 2017 года работал в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», занимая должности заместителя начальника, и.о. начальника, а с декабря 2017-го по сентябрь 2021 года – начальника учреждения.



И.о. руководителя Упрдор «Южный Байкал» сейчас назначен заместитель начальника Булат Дугаров, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления.



Справка:



ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Южный Байкал») было образовано в ноябре 2002 года распоряжением министерства транспорта РФ.



Управление является казённым учреждением, предназначенным для оперативного управления федеральными автомобильными дорогами и искусственными сооружениями на них.





