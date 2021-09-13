 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

Популярное

Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки на остановке

Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки на остановке
Власть, 
Губернатор Александр Осипов поехал на остановку после жалобы школьницы на общественный транспорт

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и сити-менеджер Читы Александр Сапожников не дождались маршрутки на конечной остановке маршрута № 35.

Александр Осипов отправился на одну из остановок в Чите после жалобы школьницы Эвелины на нестабильную работу маршрутных автобусов №35 после «Прямого разговора», состоявшегося 12 сентября. Маршрутку губернатор ждал почти час.

- Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35 маршрута. Прождал до 22.00 и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же, - сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

 
Руководитель региона обратился к сити-менеджеру Читы, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали нерадивых перевозчиков.

- Вот, мы по вашему обращению приехали на самом деле на остановку конечную, на остановку 35 маршрута. Простояли здесь, видим, что маршрутки не ходят. Здесь Александр Михайлович находится, я к нему обращаюсь с тем, чтобы они применяли имеющиеся у них полномочия, наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты, на эти конкурсы, и ничего не делают для того, чтобы обслуживать нормальным образом горожан, отчего страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее, - сказал на видео губернатор края в социальной сети.

губернатор общественный транспорт автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры
Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры
Власть, 13.09.2021
Рекорд по длительности прямого эфира пока 3,5 часа
Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»
Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»
Власть, 13.09.2021
Освоить операции по трансплантации органов, по словам Алексея Цыденова, было жизненно необходимо
В Бурятии появился совет представителей байкальских районов
В Бурятии появился совет представителей байкальских районов
Власть, 13.09.2021
Первое предложение связано с любительским рыболовством
В Бурятии директор МУП совмещал работу и бизнес
В Бурятии директор МУП совмещал работу и бизнес
Власть, 13.09.2021
Директор муниципального предприятия оказался учредителем коммерческой фирмы
В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
Власть, 13.09.2021
Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона
Бурятию посетил помощник главы МВД России
Бурятию посетил помощник главы МВД России
Власть, 12.09.2021
Помощник министра внутренних дел РФ ознакомился с оперативной обстановкой в республике
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Власть, 10.09.2021
Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами
В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов
В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов
Власть, 10.09.2021
В столицу Бурятии приехали депутаты райсоветов  
Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги
Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги
Власть, 10.09.2021
Девочка вынуждена добираться до школы на инвалидной коляске
Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома
Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома
Власть, 10.09.2021
Сейчас Алексей Цыденов соблюдает домашнюю самоизоляцию
«Выходных практически нет»: Опубликован график работы главы Бурятии
«Выходных практически нет»: Опубликован график работы главы Бурятии
Власть, 10.09.2021
В воскресенье у Алексея Цыденова «сокращённый» 10-часовой рабочий день
Монголия вручила орден пресс-секретарю Путина
Монголия вручила орден пресс-секретарю Путина
Власть, 10.09.2021
Дмитрия Пескова наградили орденом «Полярная звезда»
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Власть, 09.09.2021
Новый руководитель назначен 8 сентября
В Чите побывал помощник главы МВД России
В Чите побывал помощник главы МВД России
Власть, 09.09.2021
Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
Игорь Шутенков посетил тренировки баскетболистов в обновлённом зале КСК
Игорь Шутенков посетил тренировки баскетболистов в обновлённом зале КСК
Власть, 09.09.2021
В КСК поэтапно провели реконструкцию и переоснастили спортивный зал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^