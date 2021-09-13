Губернатор Забайкальского края не дождался маршрутки на остановке







Руководитель региона обратился к сити-менеджеру Читы, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали нерадивых перевозчиков.



- Вот, мы по вашему обращению приехали на самом деле на остановку конечную, на остановку 35 маршрута. Простояли здесь, видим, что маршрутки не ходят. Здесь Александр Михайлович находится, я к нему обращаюсь с тем, чтобы они применяли имеющиеся у них полномочия, наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты, на эти конкурсы, и ничего не делают для того, чтобы обслуживать нормальным образом горожан, отчего страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее, - сказал на видео губернатор края в социальной сети.





Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и сити-менеджер Читы Александр Сапожников не дождались маршрутки на конечной остановке маршрута № 35.Александр Осипов отправился на одну из остановок в Чите после жалобы школьницы Эвелины на нестабильную работу маршрутных автобусов №35 после «Прямого разговора», состоявшегося 12 сентября. Маршрутку губернатор ждал почти час.- Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35 маршрута. Прождал до 22.00 и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же, - сообщил губернатор на своей странице в Instagram.