Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры





Кроме того, в понедельник, в 18.00 Алексей Цыденов проведёт совместный прямой эфир с подписчиками паблика online_buryatia в Instagram. Во вторник пройдет прямая линия с жителями Баргузинского района, в среду - Северобайкальска.



- Прямые линии и встречи с жителями республики стали регулярными для Алексея Цыденова. Во время рабочих поездок по районам обязательный пункт программы - встречи с жителями, которые сейчас приобрели новый формат. Теперь они транслируются в социальных сетях правительства республики, а интернет-пользователи также могут озвучить свои вопросы, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.



Стать участниками прямой линии с Алексеем Цыденовым ранее смогли жители восьми районов: Кабанского, Еравнинского, Заиграевского, Баунтовского, Прибайкальского, Муйского, Селенгинского и Бичурского. Всего поступило около 1200 вопросов.



Впервые такой формат общения опробовали жители Кабанского района. Более 300 жителей района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице района в социальной сети «Вконтакте», более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах правительства республики в Instagram и YouTube. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок.



Жители Заиграевского района задали главе в режиме онлайн более 100 вопросов. «Встреча продлилась более трёх часов, все вопросы, поступившие от жителей района, переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства», - сообщили в пресс-службе правительства.



Рекорд по длительности прямого эфира установили жители Баунтовского района, где онлайн-встреча продолжалась 3,5 часа. По итогам эфира правительством Бурятии взяло в разработку задачи по обращениям Уакита, Усть-Джилинды и Варваринского. Минтрансу поручено до конца года утвердить тарифы авиаперевозок. Обсудили пути решения проблем с перебоями электричества в отдаленных селах Окунево, Россошино, по возобновлению работы почты и банкоматов даны поручения ответственным министерствам.



Данный формат общения с жителями республики будет продолжен в других районах.



- Когда напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию. Везде есть свои точечные вопросы, адресные, где-то это конкретный детский сад, школа, формирование новых рабочих мест. Есть общие вопросы и адресные, поэтому такие поездки полезны, потому что ещё и позволяют определиться с приоритетами. Когда смотришь бумаги, сложно оценить какая всё-таки «горящая» проблема, а какая ещё потерпит. Поэтому, когда своими глазами видишь, напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию, - отметил Алексей Цыденов.



Прямые эфиры с предпринимательским сообществом также стали регулярными для главы Бурятии. Так, на бизнес-завтраке в конце июля очно собрались только 32 участника, большинство вопросов прозвучало через соцсети. Многие вопросы бизнесменов получили решение. На республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем вслед за встречей, часть ограничений для бизнеса были смягчены. Оставшиеся под запретом получают денежные компенсации из бюджета.



В конце февраля также прошла большая встреча Алексея Цыденова с бизнес-сообществом в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ, в которой приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн – ещё порядка двух тысяч бизнесменов из всех районов республики.



В день молодёжи Алексей Цыденов также провёл общение с молодыми людьми.



- В целом, с начала августа глава Бурятии провёл 51 встречу с жителями республики, в которой участвовали 21 тысяча человек, и более 8,7 тысяч пользователей социальных сетей следили за встречами в режиме онлайн, - озвучили в правительстве республики.







Глава Бурятии Алексей Цыденов 16 сентября проведёт прямой эфир с жителями. Эфир пройдёт на страницах главы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.