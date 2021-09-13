 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

Популярное

Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры

Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Рекорд по длительности прямого эфира пока 3,5 часа

Глава Бурятии Алексей Цыденов 16 сентября проведёт прямой эфир с жителями. Эфир пройдёт на страницах главы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram.

Кроме того, в понедельник, в 18.00 Алексей Цыденов проведёт совместный прямой эфир с подписчиками паблика online_buryatia в Instagram. Во вторник пройдет прямая линия с жителями Баргузинского района, в среду - Северобайкальска.

- Прямые линии и встречи с жителями республики стали регулярными для Алексея Цыденова. Во время рабочих поездок по районам обязательный пункт программы - встречи с жителями, которые сейчас приобрели новый формат. Теперь они транслируются в социальных сетях правительства республики, а интернет-пользователи также могут озвучить свои вопросы, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Стать участниками прямой линии с Алексеем Цыденовым ранее смогли жители восьми районов: Кабанского, Еравнинского, Заиграевского, Баунтовского, Прибайкальского, Муйского, Селенгинского и Бичурского. Всего поступило около 1200 вопросов.

Впервые такой формат общения опробовали жители Кабанского района. Более 300 жителей района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице района в социальной сети «Вконтакте», более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах правительства республики в Instagram и YouTube. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок.

Жители Заиграевского района задали главе в режиме онлайн более 100 вопросов. «Встреча продлилась более трёх часов, все вопросы, поступившие от жителей района, переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства», - сообщили в пресс-службе правительства.

Рекорд по длительности прямого эфира установили жители Баунтовского района, где онлайн-встреча продолжалась 3,5 часа. По итогам эфира правительством Бурятии взяло в разработку задачи по обращениям Уакита, Усть-Джилинды и Варваринского. Минтрансу поручено до конца года утвердить тарифы авиаперевозок. Обсудили пути решения проблем с перебоями электричества в отдаленных селах Окунево, Россошино, по возобновлению работы почты и банкоматов даны поручения ответственным министерствам.

Данный формат общения с жителями республики будет продолжен в других районах.

- Когда напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию. Везде есть свои точечные вопросы, адресные, где-то это конкретный детский сад, школа, формирование новых рабочих мест. Есть общие вопросы и адресные, поэтому такие поездки полезны, потому что ещё и позволяют определиться с приоритетами. Когда смотришь бумаги, сложно оценить какая всё-таки «горящая» проблема, а какая ещё потерпит. Поэтому, когда своими глазами видишь, напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию, - отметил Алексей Цыденов.

Прямые эфиры с предпринимательским сообществом также стали регулярными для главы Бурятии. Так, на бизнес-завтраке в конце июля очно собрались только 32 участника, большинство вопросов прозвучало через соцсети. Многие вопросы бизнесменов получили решение. На республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем вслед за встречей, часть ограничений для бизнеса были смягчены. Оставшиеся под запретом получают денежные компенсации из бюджета.

В конце февраля также прошла большая встреча Алексея Цыденова с бизнес-сообществом в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ, в которой приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн – ещё порядка двух тысяч бизнесменов из всех районов республики.

В день молодёжи Алексей Цыденов также провёл общение с молодыми людьми.

- В целом, с начала августа глава Бурятии провёл 51 встречу с жителями республики, в которой участвовали 21 тысяча человек, и более 8,7 тысяч пользователей социальных сетей следили за встречами в режиме онлайн, - озвучили в правительстве республики.


глава Бурятии Алексей Цыденов прямой эфир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры
Глава Бурятии стал чаще проводить прямые эфиры
Власть, 13.09.2021
Рекорд по длительности прямого эфира пока 3,5 часа
Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»
Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»
Власть, 13.09.2021
Освоить операции по трансплантации органов, по словам Алексея Цыденова, было жизненно необходимо
В Бурятии появился совет представителей байкальских районов
В Бурятии появился совет представителей байкальских районов
Власть, 13.09.2021
Первое предложение связано с любительским рыболовством
В Бурятии директор МУП совмещал работу и бизнес
В Бурятии директор МУП совмещал работу и бизнес
Власть, 13.09.2021
Директор муниципального предприятия оказался учредителем коммерческой фирмы
В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
В двух районах Бурятии возникли сложности с подготовкой к зиме
Власть, 13.09.2021
Заместителю министра строительства пригрозили ответственностью за угрозу срыва отопительного сезона
Бурятию посетил помощник главы МВД России
Бурятию посетил помощник главы МВД России
Власть, 12.09.2021
Помощник министра внутренних дел РФ ознакомился с оперативной обстановкой в республике
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Власть, 10.09.2021
Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами
В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов
В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов
Власть, 10.09.2021
В столицу Бурятии приехали депутаты райсоветов  
Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги
Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги
Власть, 10.09.2021
Девочка вынуждена добираться до школы на инвалидной коляске
Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома
Заражённый ковидом глава Бурятии показал, как работает дома
Власть, 10.09.2021
Сейчас Алексей Цыденов соблюдает домашнюю самоизоляцию
«Выходных практически нет»: Опубликован график работы главы Бурятии
«Выходных практически нет»: Опубликован график работы главы Бурятии
Власть, 10.09.2021
В воскресенье у Алексея Цыденова «сокращённый» 10-часовой рабочий день
Монголия вручила орден пресс-секретарю Путина
Монголия вручила орден пресс-секретарю Путина
Власть, 10.09.2021
Дмитрия Пескова наградили орденом «Полярная звезда»
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Власть, 09.09.2021
Новый руководитель назначен 8 сентября
В Чите побывал помощник главы МВД России
В Чите побывал помощник главы МВД России
Власть, 09.09.2021
Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
Игорь Шутенков посетил тренировки баскетболистов в обновлённом зале КСК
Игорь Шутенков посетил тренировки баскетболистов в обновлённом зале КСК
Власть, 09.09.2021
В КСК поэтапно провели реконструкцию и переоснастили спортивный зал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^