В Бурятии директор МУП совмещал работу и бизнес

Директор муниципального предприятия оказался учредителем коммерческой фирмы



В Заиграевском районе Бурятии директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Горхон» оказался ещё и бизнесменом, что запрещено федеральным законодательством. Этот факт первой вскрыла автономная некоммерческая организация, подавшая обращение в прокуратуру.



- Установлено, что директор предприятия является учредителем коммерческой организации, основной вид деятельности которой – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Он владеет 50 процентами долей в уставном капитале организации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Отмечается, что администрация района при назначении сотрудника на должность директора МУП соблюдение установленного законом запрета не проконтролировала.



В связи с этим прокурор района внёс представление главе администрации Заиграевского района. После этого трудовой договор с директором предприятия был прекращён.



Справка:



Согласно статье 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», их руководителям запрещено быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

