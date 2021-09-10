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В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов

В Улан-Удэ стартовала крупная конференция депутатов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В столицу Бурятии приехали депутаты райсоветов

Сегодня в Улан-Удэ началась конференция «Роль и задачи представительных органов местного самоуправления на современном этапе». В столицу Бурятии приехали депутаты райсоветов из нескольких районов республики. Также на конференцию были приглашены члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала и глава Бурятии. Однако Алексею Цыденову не удалось прийти на мероприятие лично из-за того, что он заразился коронавирусом. С приветственным словом он выступил по видеосвязи из дома. 

- И в своей работе, и в работе правительства республики ориентируемся на конструктивное и рабочее взаимодействие со всем депутатским корпусом. Поскольку все решения принимаются консолидированно. Даже пусть они вырабатываются, допустим, правительством или министерством, где-то депутатами отдельно, но все в итоге сходимся на сессии. Когда обсуждаем бюджет, а это в принципе основной документ, по которому реализуются все программы, когда утверждаем законы, утверждаем нормативные акты, по которым дальше работает республика, работают районы. Мы с вами вместе своей работой определяем, как наша республика будет развиваться, как люди будут жить, - выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.


Конференция, инициаторами проведения которой стал Улан-Удэнский горсовет, будет проходить два дня. В первый день участники выступили с докладами о законотворческих инициативах, роли депутатов в формировании комфортной городской среды, взаимодействие депутатов с общественными организациями, правовой основе и использование социальных медиа.

Также с докладом о роли и задачах представительных органов местного самоуправления на современном этапе выступил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Сегодня современные представители народа, которыми депутаты и являются, мы всегда должны быть открыты, прозрачны и каждый нас из жителей может к нам обратиться, и мы должны решать вопросы жителей. Поэтому мы и говорим, что публичность должна быть. Мы не только должны какие-то работы делать, но и нужно показывать всю ту работу, которую делаем. Чтобы народ знал, видел и если есть необходимость, нам подсказывал в каком направлении идти. Только вместе мы можем гораздо больше сделать, - высказался Чимит Бальжинимаев в беседе с журналистами.

Завтра, в последний день конференции, для участников пройдёт семинар-тренинг «Соцсети в жизни народного избранника», подведение итогов и составление резолюции.

 


ГорсоветУУ депутаты

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