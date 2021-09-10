Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги









Об этой истории недавно рассказал телеканал «Тивиком». У 10-летнего ребёнка нет ноги с рождения, девочка носит протез. Добираться до школы в Поселье она вынуждена на коляске – с мамой. Путь занимает 40-50 минут. В случае дождей и подтопления семья просит соседей подвезти девочку.



Что касается школы, то на три смены в учреждении - всего три автобуса.



В Бурятии помогут 10-летней девочке, которая добирается до школы на инвалидной коляске. Об это сообщил глава Бурятии Алексей Цыденова.- Непростая ситуация у девочки, которая с протезом добирается до школы на коляске. Дал поручение руководству Иволгинского района обеспечить подвоз девочки в школу и обратно школьным автобусом, - сообщил глава Бурятии в своём аккаунте в Instagram.