Глава Бурятии поручил помочь девочке с протезом ноги

Девочка вынуждена добираться до школы на инвалидной коляске
В Бурятии помогут 10-летней девочке, которая добирается до школы на инвалидной коляске. Об это сообщил глава Бурятии Алексей Цыденова.
- Непростая ситуация у девочки, которая с протезом добирается до школы на коляске. Дал поручение руководству Иволгинского района обеспечить подвоз девочки в школу и обратно школьным автобусом, - сообщил глава Бурятии в своём аккаунте в Instagram.
Об этой истории недавно рассказал телеканал «Тивиком». У 10-летнего ребёнка нет ноги с рождения, девочка носит протез. Добираться до школы в Поселье она вынуждена на коляске – с мамой. Путь занимает 40-50 минут. В случае дождей и подтопления семья просит соседей подвезти девочку.
Что касается школы, то на три смены в учреждении - всего три автобуса.
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Девочка вынуждена добираться до школы на инвалидной коляске
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