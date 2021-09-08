Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

Алексей Цыденов отметил, что «яркая жизнь Евгения Зиничева станет примером для нового поколения спасателей»



Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования по поводу трагической гибели главы МЧС России генерала армии Евгения Зиничева.



- Бурятия разделяет скорбь и выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Главы МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Евгений Николаевич – олицетворение своей доблестной профессии. Он отдал свою жизнь, спасая человека. Блестящая карьера в Центральном аппарате ФСБ России: от оперативного сотрудника до главы регионального управления, Службе по борьбе с терроризмом и в МЧС России – все это результат постоянного самосовершенствования, целеустремленности. Евгений Николаевич прожил короткую, но яркую жизнь, которая станет примером для нового поколения спасателей. Достойный гражданин своей страны, патриот своей Отчизны! Гордимся и помним, - сказал шлава Бурятии.



Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.



Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале рассказала, что Зиничев погиб, спасая оператора. По её словам, министр стоял вместе с оператором на краю выступа. Оператор сорвался и упал в воду. «Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», — сообщила Симоньян подробности трагедии.



По данным РБК, оператор также погиб.



Справка:



Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.



С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.



В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента.



С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.



В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. В официальной биографии Зиничева говорится, что с 1987 по 2015 годы чиновник «служил на различных должностях в органах государственной безопасности». Конкретные места службы не указаны.



В июле 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.



В 2018 году был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

