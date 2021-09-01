Глава Бурятии удивил своим рисунком

1 сентября на открытии школы №40 в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков попробовали себя в искусстве. Видео опубликовали в паблике online_buryatia.
видео - online_buryatia
Цыденову и Шутенкову предоставили доски, на которые прикрепили листы с разноцветным фоном и вручили маркеры. Глава Бурятии попытался изобразить озеро Байкал. Но сам признался, что получился банан.
- Что я нарисовал? – с улыбкой спросил Алексей Цыденов у собравшихся.
- Сейчас разберёмся, - отвечает кто-то.
- Хотел нарисовать Байкал, получился банан, - сказал руководитель региона.
Также его попросили оставить автограф на рисунке.
Игорь Шутенков нарисовал волка из мультсериала «Ну, погоди». Стоит отметить, что персонаж получился очень похожим.
В комментариях шутят по поводу видео, предлагая показать рисунки для анализа психологам.
За два часа видео просмотрели почти две тысячи раз.
- Что я нарисовал? – с улыбкой спросил Алексей Цыденов у собравшихся.
- Сейчас разберёмся, - отвечает кто-то.
- Хотел нарисовать Байкал, получился банан, - сказал руководитель региона.
Также его попросили оставить автограф на рисунке.
Игорь Шутенков нарисовал волка из мультсериала «Ну, погоди». Стоит отметить, что персонаж получился очень похожим.
В комментариях шутят по поводу видео, предлагая показать рисунки для анализа психологам.
За два часа видео просмотрели почти две тысячи раз.