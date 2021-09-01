Глава Бурятии удивил своим рисунком

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Игорь Шутенков нарисовал волка из мультсериала «Ну, погоди». Стоит отметить, что персонаж получился очень похожим.



В комментариях шутят по поводу видео, предлагая показать рисунки для анализа психологам.



За два часа видео просмотрели почти две тысячи раз.



Цыденову и Шутенкову предоставили доски, на которые прикрепили листы с разноцветным фоном и вручили маркеры. Глава Бурятии попытался изобразить озеро Байкал. Но сам признался, что получился банан.- Что я нарисовал? – с улыбкой спросил Алексей Цыденов у собравшихся.- Сейчас разберёмся, - отвечает кто-то.- Хотел нарисовать Байкал, получился банан, - сказал руководитель региона.Также его попросили оставить автограф на рисунке.