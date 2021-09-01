Водопроводные сети не видели ремонта с момента их строительства в советские годы
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила факт 100% изношенности сетей холодного водоснабжения в микрорайоне Заречный. Так, водопроводные сети к дому № 22 по ул. Кабанская введены в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века.
- Несмотря на ориентировочный 25-летний срок эксплуатации стальных трубопроводов холодного водоснабжения, гарантирующая организация – МУП «Водоканал» до настоящего времени мероприятия по их ремонту не провела, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района в целях защиты прав и законных интересов жителей многоквартирных домов, подключенных к изношенным сетям холодного водоснабжения, предъявил иск об обязании МУП «Водоканал» по проведению их капитального ремонта.
Советский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил в полном объёме.
- На МУП «Водоканал» возложена обязанность в срок до 1 октября 2021 произвести капитальный ремонт данного участка водопровода, - сообщили в прокуратуре.
В Улан-Удэ суд обязал «Водоканал» взяться за изношенные сети
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